자동 입력 프롬프트 메시지, 가족·친구·지인 등 발송 서울 남산타워 이벤트…발송 메시지 인증 시 경품 등

[헤럴드경제=고재우 기자] 카카오는 연말까지 ‘챗GPT for 카카오’ 서비스를 활용한 연말 캠페인 ‘메리톡마스’를 운영한다고 22일 밝혔다. 메리톡마스는 일상에서 인공지능(AI)을 통해 이색적인 소통을 나눌 수 있도록 마련됐다. 해당 이벤트는 온·오프라인을 통해 진행된다.

챗GPT for 카카오는 카카오가 오픈AI와 협업을 통해 지난 10월 선보인 AI 서비스다. 카카오 플랫폼 및 다양한 서비스 등이 최신 오픈AI 기술과 결합됐다. 이를 통해 카카오톡 이용자들이 손쉽게 AI를 경험할 수 있다.

참여 방법은 간단하다. 모바일 카카오톡 내 캠페인 배너를 클릭해 챗GPT for 카카오 서비스에 진입하면 카드 생성을 위한 프롬프트 메시지가 자동으로 입력된 화면을 만나볼 수 있다. 양식과 규칙에 맞춰 친구나 가족, 지인 등에게 보낼 메시지를 자유롭게 작성한 뒤 이를 발송하면 된다.

온라인으로 진행되는 캠페인인 크리스마스카드에는 문자를 조합해 그림이나 단어를 만들어내는 ‘아스키 아트’ 디자인이 적용됐다.

오프라인 이벤트는 서울 중구 남산 서울타워 앞에서 참여할 수 있다. 오는 31일까지 남산타워 인근에 비치된 큐알(QR) 코드를 통해 접속한 뒤, 동일한 방식으로 메시지를 발송하면 된다. 발송한 메시지를 현장 스태프에게 인증 시 추첨을 통해 경품을 받을 수 있는 이벤트도 25일까지 운영한다.

아울러 카카오는 내년 1월 18일까지 남산 서울타워를 대형 크리스마스트리 형태로 시각화한다. 이를 통해 남산타워를 방문하는 이용자들이 자유롭게 인증사진에 참여할 수 있도록 했다.

카카오 관계자는 “카카오톡 내 AI를 통해 메시지 발송 재미를 느끼고, 남산 서울타워를 통해 많은 이용자가 이색적인 콘텐츠 경험을 즐길 수 있도록 캠페인을 준비하게 됐다”고 말했다.