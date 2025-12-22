장애인 제빵 종사자 대상 기술 나눔…자립 역량 키워

[헤럴드경제=김진 기자] SPC그룹이 연말을 맞아 발달장애인 제과제빵 근로자를 위한 교육 기부를 진행했다고 22일 밝혔다.

파리크라상 송파교육장에서 지난 19일 진행한 교육은 장애인 직업재활시설 ‘소울베이커리’ 소속 발달장애인 근로자 20명을 대상으로 이뤄졌다. 사회복지법인 ‘애덕의 집’이 운영하는 소울베이커리는 장애인이 안정적인 일자리를 갖고 사회 구성원으로 성장할 수 있도록 돕고 있다.

SPC그룹은 2012년부터 소울베이커리와 함께 발달장애인 교육 프로그램 ‘SPC&Soul 행복한 베이커리 교실’을 운영 중이다. 현재까지 2200여명의 교육생을 배출했으며, 총 8억8000만원을 후원했다.

이날 파리크라상의 기술교육팀 전문 강사들은 장애인 근로자들이 현장에서 바로 활용할 수 있는 실질적인 기술을 전수했다. 가장 완성도 높은 케이크를 만든 장애인 근로자에게는 강사가 직접 크리스마스 케이크를 선물했다.

SPC그룹 관계자는 “앞으로도 글로벌 제빵기업으로서 축적한 기술과 경험을 사회와 나누는 상생 활동을 지속하겠다”고 덧붙였다.