다채로운 쇼핑몰 내 콘텐츠, 시각적으로 잘 정돈해

[헤럴드경제=강승연 기자] 롯데물산은 리뉴얼된 롯데월드타워·몰 공식 웹사이트(사진)가 ‘웹어워드코리아 2025’에서 쇼핑몰 부문 통합 대상을 수상했다고 22일 밝혔다.

웹어워드코리아는 국내 인터넷 전문가 및 전문 교수진 4000명이 평가하는 우수 웹사이트 평가 시상식이다. 총 13개 부문, 62개 분야로 나눠 평가한다. 롯데월드타워·몰 공식 웹사이트는 6개 분야가 있는 쇼핑몰 부문에서 통합 대상을 수상했다.

앞서 롯데물산은 롯데월드타워·몰 공식 웹사이트를 개편했다. 타워 이미지를 인터페이스로 만들어 위치와 교통 수단별 접근 정보를 직관적으로 전달한다. 이미지 중심 레이아웃과 간결한 폰트, 몰입감 있는 비쥬얼이 특징이다.

관광 편의성도 신경썼다. 다양한 언어와 외국인 방문객용 페이지인 ‘투어리스트 가이드(Tourist Guide)’ 항목을 만들었다. 관광객 테마를 2개로 나눠 추천 경로, 팁, 디스커버 서울패스 등을 안내한다.

이미현 롯데물산 마케팅 팀장은 “리뉴얼된 웹사이트는 온라인 정보 탐색이 현장 체험으로 이어지는 사용자 경험 제공을 완성했다”며 “외국인 관광객, 디지털 소외계층을 위한 접근성 개편도 계속 업데이트 할 것”이라고 말했다.