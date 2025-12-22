12월 20일부터 서순라길 차 없는 거리 운영시간 4시간 연장 (오후 6시 → 10시) 야간 보행 안전 강화 및 지역 상권 활성화 기대… 교통안전표지 등 시설물 완비

[헤럴드경제=박종일 선임기자]종로구(구청장 정문헌)는 보행 안전 강화와 지역 상권 활성화를 위해 지난 12월 20일부터 서순라길 ‘차 없는 거리’ 운영시간을 기존 토·일 오전 10시~오후 6시에서 오전 10시~오후 10시 4시간 연장했다.

종묘 담장을 따라 이어진 서순라길은 최근 고즈넉한 돌담길 경관이 방송과 유튜브 등 SNS를 통해 널리 알려지며 방문객이 급증한 명소다.

이에 따라 야간 시간대 방문객과 상권 이용 수요가 크게 늘었으나, 좁은 도로 특성상 보행 안전 확보와 상권 활성화를 위한 제도적 지원이 시급하다는 의견이 꾸준히 제기되어 왔다.

특히 해당 구간은 종묘 담장을 배경으로 사진을 찍으려는 방문객들이 차도를 수시로 오가며 차량과 보행자가 뒤섞이는 등 교통사고 우려가 컸던 곳이다.

이에 구는 상인회 등 지역 주민들의 의견을 수렴하여 관할 경찰서와 지속적으로 협의한 끝에, 지난 11월 경찰서 교통안전심의를 거쳐 차 없는 거리 확대 방안을 확정했다.

종로구는 본격적인 시행에 앞서 운전자와 보행자가 변경된 운영시간을 명확히 인지할 수 있도록 교통안전표지와 노면 표시 정비를 마쳤으며, 이동식 바리케이드와 홍보 현수막을 설치하는 등 안전사고 예방을 위한 사전 준비를 빈틈없이 완료했다.

종로구는 서순라길뿐만 아니라 인사동길, 관철동 젊음의 거리(종로12길) 등 총 13개 구간에서 차 없는 거리를 운영하며 보행 친화 도시 조성에 앞장서고 있다.

정문헌 구청장은 “이번 운영시간 확대로 서순라길을 찾는 시민들이 더욱 안전하고 여유롭게 종로의 밤 정취를 즐길 수 있을 것”이라며 “앞으로도 보행 중심의 쾌적한 도시 환경을 조성하고 지역 경제에 활력을 불어넣는 체감형 행정을 이어가겠다”고 밝혔다.