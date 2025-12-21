‘프리미엄 거주권’ 非무슬림 외국인에게 술 판매

[헤럴드경제=민상식 기자] 주류가 전면 금지된 사우디아라비아에서 술 판매 관련 규제가 완화되는 조짐이 나타나고 있다.

일부의 주류 판매는 극도로 보수적이었던 사우디의 자유화 실험의 최신 사례라는 평가가 나온다.

20일(현지시간) AP통신 등에 따르면 지난해 1월 수도 리야드의 외교단지에 문을 연 비(非) 무슬림 외교관 전용 주류 매점이 최근 ‘프리미엄 거주권’(이크마)을 가진 비무슬림 외국인들에게도 주류를 팔기 시작했다.

프리미엄 거주권은 사우디 정부가 의사, 엔지니어, 투자자 등 고소득 전문직 종사자에게 발급하는 비자다.

이 매장이 주류 판매 대상을 확대한다는 공지는 없었다.

하지만 입소문을 듣고 찾아온 손님들이 매장 입구에 길게 줄을 늘어서는 모습이 자주 목격되는 것으로 전해졌다.

매장 외관에는 주류를 판다는 안내가 없고, 휴대전화기와 카메라 반입이 불가하며, 이용 대상인지 확인하기 위한 신분 체크도 매우 철저히 이뤄지고 있다.

외교관과 프리미엄 거주권을 가진 외국인 외에 사우디 시민이나 일반적인 외국인들은 여전히 사우디에서 술을 구매할 수 없다.

이슬람 종주국인 사우디는 1951년 건국 군주 압둘라지즈 왕의 아들 미샤리 왕자가 만취해 영국 외교관을 총으로 쏴 살해한 이후 주류를 전면 금지했다.

이에 따라 술을 마시려는 사우디인들은 바레인 등 주변 나라로 여행을 가거나, 주류 밀수 또는 불법 자가양조를 하는 경우도 있다.

사우디는 현재 실권자인 무함마드 빈 살만 왕세자가 자유화 실험을 진행 중인데, 최근 주류 판매 완화 역시 실험의 최신 사례라는 평가가 나온다.

빈 살만 왕세자가 주도하는 경제·사회 개혁 계획인 ‘비전 2030’에 따라 종교, 관습적 금기를 하나씩 허물고 있다.

2018년 여성 운전 허용을 비롯해 대중가수 콘서트 개최, 공공장소에서 엄격한 남녀 분리의 완화, 영화 극장 개장, 관광비자 발급 등 최근 수년간 폐쇄적인 규제가 완화되는 추세다.