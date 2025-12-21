금감원, 공모펀드 상품설명 개선방안 마련

[헤럴드경제=이정환 기자] 앞으로 공모펀드 상품 설명과 용어가 일반 투자자가 쉽게 이해할 수 있도록 바뀐다. 여러 종류의 펀드 투자설명서에 분산됐던 상품정보를 하나로 통합하는 등 투자자 눈높이에 맞춰 정비키로 했다.

금융감독원은 ‘공모펀드 상품설명 합리화 태스크포스(TF)’ 운영을 통해 이 같은 투자자의 공모펀드 이해도 제고 방안을 마련했다고 21일 밝혔다.

현재는 펀드 가입 시 투자자가 핵심설명서·간이 투자설명서·투자설명서 등 복수의 펀드 투자설명서를 접하게 된다.

그러나 설명서마다 용어나 표현이 불일치하고, 투자자가 알아야 할 내용들이 여러 설명서에 분산돼 있거나 중복된 경우도 많아 금융소비자의 불편이 컸다.

이에 복수의 설명서를 통합 핵심설명서로 합치고, 설명 항목순서도 ‘핵심·기초정보 → 해당 펀드의 고유한 내용 → 기타 설명사항’으로 상품 이해가 쉽도록 개편한다.

금융회사의 자체 설명서 심사기능도 강화하도록 한다.

준법감시인 또는 최고소비자책임자(CCO)가 설명서 사전심의 때 체크리스트를 활용해 소비자가 이해할 수 있는 설명서인지 충실히 평가해야 한다. 만일 평가점수가 낮으면 설명서를 재작성한다.

소비자 눈높이에 맞게 설명서상의 투자안내 용어·표현을 순화하기 위해 소비자단체와 연구용역도 실시한다. 연구결과를 토대로 설명서 정비기준을 마련해 업계에 전파할 예정이다.

같은 날 동일 고객에게 동일한 직원이 여러 건의 펀드 가입을 권유할 때는 공통 사항은 한 번만 설명하도록 한다.

원금손실 위험이 극히 낮은 초저위험(6등급) 상품은 적합성 평가 때 투자금 성향평가를 생략하는 것을 허용하는 방안도 추진된다.

금감원은 내년 상반기까지 관련 가이드라인 및 기업공시서식을 개정하고 통합설명서를 마련하는 등 후속 조치를 이행하겠다고 밝혔다.