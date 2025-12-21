[헤럴드경제=이정환 기자]경찰은 통일교 교단의 자금을 관리한 인사들을 줄소환할 방침인 것으로 21일 전해졌다.

경찰청 특별전담수사팀은 통일교 내 재정·회계 담당자들을 상대로 주중 조사 일자를 조율하고 있는 것으로 알려졌다.

소환 대상에는 윤영호 전 통일교 세계본부장의 아내이자 2020년∼2023년 통일교 본부 재정국장을 맡았던 이모씨가 포함됐다.

이씨를 상대로 교단 자금이 그간 어떤 명목으로 지출됐는지, 일부가 정치인들에게 현금이나 현물 등으로 흘러 들어간 것은 아닌지 등을 캐물을 것으로 보인다.

이씨는 윤석열 정권과 유착을 꾀한 의혹으로 윤 전 본부장·한학자 총재의 업무상 횡령 혐의 공범으로 지목돼 재판받고 있다.

윤 전 본부장이 교단 자금을 ‘선교활동지원비’ 등 명목으로 제공할 때 이씨가 회계 처리 등 실무를 총괄한 혐의다.

경찰은 23일에는 이씨의 상사였던 A씨도 참고인 조사할 계획으로 전해졌다. 다만, 수사팀 관계자는 “구체적 사안은 확인해줄 수 없다”고 말했다.

경찰은 지난 18일에도 한 총재의 비서실장이었던 정원주씨를 불러 통일교 자금 흐름 등을 집중 조사했다.

경찰은 2018∼2020년 무렵 통일교 측이 전재수 전 해양수산부 장관, 임종성 전 더불어민주당 의원, 김규환 전 미래통합당 의원 등 3명에게 수천만 원의 현금 및 명품 시계 등을 전달했다는 의혹을 수사 중이다.