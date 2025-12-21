17일부터 공사 관할 276개 전 역사에 ‘음악이 흐르는 역’ 안내방송 개선 시행 대합실 · 출구 인근 대상으로 오전 낮 저녁 시간대별 특성에 맞는 클래식 음악 송출

[헤럴드경제=박종일 선임기자]이제 지루하고 반복되는 안내방송 대신 클래식 음악이 서울 지하철 276개 역사에 흐른다.

서울교통공사는 고객 만족도 향상을 위해 17일부터 공사가 운영하는 서울 지하철 276개 역사 대합실과 출구에 다양한 클래식 음악을 송출했다.

역사 내 대합실과 출구 인근에서는 기존 송출 중이던 계도 및 캠페인성 안내방송 대신 다양한 클래식 음원이 오전 7시부터 오후 10시까지 15시간 동안 송출된다.

공사는 반복적인 역사 안내방송으로 인한 시민 피로도를 해소하고, 보다 쾌적한 이용 환경을 조성하기 위해 역사 안내방송 개선을 추진해 왔다.

시민 426명을 대상으로 한 사전 조사에서 80.3%가 “안내방송 개선이 필요하다”고 응답, 개선안 선호도는 ‘음악 송출’이 45%로 가장 높 았고 뒤이어 ‘미송출’이 39.5%, ‘최소화’가 11.4%, ‘강화’가 4.1%를 기록했다.

이에 공사는 시민 의견을 바탕으로 약 한 달간(10.13~11.11) 광화문역과 왕십리역에서 ‘안내방송 개선 시범운영’을 실시했다. 광화문역에는 클래식 음악을 송출하고, 왕십리역에는 안내방송을 미송출하는 방식으로 운영해 시민과 직원의 호응도를 비교 평가했다.

호응도 평가 결과 안내방송을 미송출한 왕십리역(시민 72.6% 반대, 직원 96.2% 찬성)과 달리, 클래식 음악을 송출한 광화문역(시민 80.5% 찬성, 직원 85.7% 찬성)은 시민과 직원 모두 확대 운영에 대해 긍정적 반응을 보였다.

특히 ‘음악이 흐르는 역’의 경우, 시범운영 기간에 공사 홈페이지 ‘고객의 소리’를 통해 “기분 전환이 된다” 등의 칭찬 민원 3건이 접수되며 실제 체감 효과도 확인됐다.

17일부터 공사 276개 역에서는 시간대별 특성에 맞게 선정된 클래식 음악이 대합실과 출구 인근을 중심으로 송출, 베토벤·바흐·모차르트·슈베르트·쇼팽 등 해외 유명 작곡가의 작품이 활용된다.

오전(07:00~12:00) 시간대는 출근길 활력을 줄 수 있는 밝고 경쾌한 음악을, 낮(12:00~17:00) 시간대는 부드럽고 편안한 음악을, 저녁(17:00~22:00) 시간대는 퇴근길에 안정감을 줄 수 있는 따듯하고 잔잔한 음악을 재생한다.

승객 안전과 직결되는 긴급상황 관제 All-Call 방송이나 승강장 열차 도착 정보 안내방송은 기존대로 송출되며, 클래식 음악 송출은 대합실과 출구 인근에 한정된다.

공사는 이번 역사 안내방송 개선 외에도 시니어 인력을 활용한 ‘보행약자 서포터즈’ 운영, ‘고객서비스 경진대회’ 개최 등 고객 체감형 서비스 강화를 위해 대내외적으로 다양한 노력을 기울이고 있다.

마해근 서울교통공사 영업본부장은 “이번 안내방송 개선이 시민들의 바쁜 이동시간에 작은 기분 전환이 되기를 바란다”며 “앞으로도 시민 반응을 면밀히 모니터링하고 쾌적한 지하철 이용 경험 제공을 위한 노력을 지속하겠다”고 말했다.