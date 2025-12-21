[헤럴드경제(경산)=김병진 기자]경북 경산시는 지난 18일 열린 경북도‘2025년 농산물 산지 유통 시책평가’에서 최우수상을 수상했다.

이번 평가는 경북도 내 20개 시·군을 대상으로 산지 유통 활성화 성과와 노력, 마케팅조직 실적 등을 종합적으로 평가해 통합마케팅 사업을 육성하고 우수 시책을 발굴·확산하기 위해 실시되는 제도다.

경산시는 생산유통통합조직의 전문 품목 취급률 제고와 출하 조직 역량 강화, 통합마케팅 실적 확대 등 산지 유통 활성화를 위한 다양한 시책을 지속적으로 추진해 온 결과 2년 연속 우수상에 이어 올해는 최우수상을 수상하는 값진 성과를 거뒀다.

특히 올해 경산시조합공동사업법인의 본격적인 운영 기반이 마련되면서 산지 유통 체계가 한층 안정화되는 등 의미 있는 성과도 도출했다.

조현일 경산시장은 “이번 수상은 경산시조합공동사업법인을 비롯한 출하 조직과 생산 농가들이 유통구조 개선을 위해 한뜻으로 노력해 준 결실이자 새로운 도약의 출발점”이라며 “앞으로도 차별화된 마케팅 전략을 통해 신규시장과 해외시장 개척 등 경산시 맞춤형 유통 시책을 적극 추진하겠다”고 말했다.