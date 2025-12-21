[헤럴드경제(청도)=김병진 기자]경북 청도군은 2026년도 본예산 7563억원(일반회계 6828억원, 특별회계 735억원)을 편성해 최종 확정했다고 19일 밝혔다.

이번 예산은 전년도 본예산 6211억원 대비 1352억원(21.8%) 증가했으며 청도군 역대 최대 규모로서 사상 첫 본예산 7000억원 시대를 열었다.

특히 전 공직자가 공모사업 등 국·도비 보조금 확보에 총력을 기울인 결과 사상 최대인 2418억원을 확보해 재원 확충에 큰 역할을 했다.

청도군은 2026년도 본예산을 미래 성장기반 조성, 지역경제 활성화, 집중호우로 인한 수해복구 등에 중점을 두고 편성했다.

주요 사업으로는 미래 성장기반 조성을 위해 글로컬대학30사업 운영지원 20억원, 농업인 교육정보센터(회관) 건립 35억원, 지역경제 활성화를 위해 지역사랑상품권 할인지원 21억원, 집중호우로 인한 수해 복구를 위해 청도읍 원정리 능곡천 재해복구사업 등 소하천분야 90억원 등을 편성했다.

김하수 청도군수는 “민생안정과 재도약의 골든타임을 놓치지 않기 위해 역대 최대 규모로 예산을 편성했다”며 “자연드림파크 개발사업, 도시재생뉴딜사업 등 미래 성장기반 조성 사업을 조속히 추진해 위기를 극복하고 새로운 도약의 발판을 마련하겠다”고 말했다.