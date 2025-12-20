송파구청
서울 송파구 <4급 승진> ▲홍보담당관 오용환 ▲복지정책과 오미자

<5급 승진>▲첨단도시과 김성훈 ▲민원행정과 김근춘 ▲재무과 김미정 ▲복지정책과 안연수 ▲여성보육과 이수향 ▲교육협력과 김영선 ▲관광진흥과 김윤경 ▲주차정책과 민정민


