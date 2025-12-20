웨이브 2026년 콘텐츠 라인업 공개 퀴어 유니버스 확장…오리지널 예능 귀환 ‘21세기 대군부인’ 등 탄탄한 드라마 라인업

[헤럴드경제=손미정 기자] 양성애자들의 연애를 다룬 리얼리티 프로그램이 온다. ‘바이(Bisexual)’가 주인공인 연프다.

온라인동영상서비스(OTT) 웨이브는 2026년 신규 콘텐츠 라인업 발표를 통해 국내 최초 양성애자들의 연애를 다룬 ‘스탠 바이 미’를 상반기 중 공개한다고 밝혔다. 1월에는 시청자들의 큰 사랑을 받았던 ‘남의 연애 시즌4’도 선보인다.

앞서 웨이브는 남성(게이) 간의 사랑을 다룬 ‘남의연애’와 여성(레즈비언) 연애 리얼리티 프로그램 ‘너의연애’, 그리고 커밍아웃 로맨스 프로그램인 ‘메리퀴어’ 등을 통해 ‘연프’의 영역을 확장해왔다. 연애 프로그램의 통념을 깬 시도를 통해 사회적 선입견을 깨고, 나아가 다양한 성적 지향에 대한 인식 변화까지도 이끌어냈다는 평가다.

웨이브 측은 “웨이브만의 독창적 영역으로 주목받았던 ‘퀴어 유니버스’의 확장”이라고 소개하며 “신규 프로그램을 통해 다양성을 위한 새로운 시도를 이어갈 것”이라고 밝혔다.

이 밖에도 웨이브는 검증된 프랜차이즈 예능과 탄탄한 드라마 라인업을 앞세워 새해 시청자 공략에 박차를 가한다.

먼저 팬덤이 두터운 프랜차이즈 예능들이 대거 귀환한다. 내년 웨이브 예능의 핵심 키워드는 ‘팬덤’과 ‘논쟁’으로 요약된다.

TV-OTT 통합 화제성 1위를 휩쓸며 오리지널 예능으로 가장 큰 성공을 거둔 ‘피의 게임’ 시리즈가 내년 6월, ‘피의게임X’(가제)로 돌아온다. 더욱 치열하고 교묘해진 심리전으로 무장해 서바이벌 장르 팬들의 기대에 답할 예정이다. 한국 사회 이념 갈등의 축소판을 선보이며 역주행 흥행 돌풍을 일으켰던 ‘사상검증구역: 더 커뮤니티’도 9월 시즌2로 돌아온다.

여기에 웨이브는 오는 3월 가짜뉴스 속 진실을 찾는 리얼리티 게임 쇼 ‘베팅 온 팩트’를 론칭한다. 진중권, 정영진 등 대표 논객을 비롯해 연예계 대표 ‘브레인’으로 꼽히는 장동민이 합류한다.

방송사와의 전략적 협업과 오리지널 투자를 통해 드라마 라인업도 실속있게 채웠다.

상반기에는 최대 기대작인 아이유·변우석 주연의 ‘21세기 대군부인’(MBC)을 선보인다. ‘21세기 대군부인’은 21세기 입헌군주제 대한민국을 배경으로 평민 재벌 성희주(아이유 분)와 왕의 아들이지만 아무것도 가질 수 없는 이안대군(변우석 분)의 로맨스를 그린 드라마다.

1월에는 지성, 박희순, 원진아 주연의 회귀 법정물 드라마 ‘판사 이한영’(MBC)과 남지현, 문상민이 출연하는 ‘은애하는 도적님아’(KBS)를 선보인다.

2월에는 서지혜, 고수의 미스터리 복수 스릴러 ‘리버스’가 웨이브 오리지널로 공개된다. 이성경, 채종협이 출연하는 ‘찬란한 너의 계절에’(MBC)도 시청자들을 찾는다. 5월에는 신하균, 오정세, 허성태가 뭉친 코믹 액션 ‘오십프로’(MBC)가 공개된다.

하반기에는 삼국통일 과정을 그린 대하 드라마 ‘문무’(KBS)를 웨이브에서도 만나볼 수 있다.

저널리즘 다큐멘터리 라인업에도 공을 들였다. 우선 1월에는 실제 사건 당사자들의 자필 편지를 바탕으로 범죄 심리를 분석하는 ‘읽다’를 웨이브가 독점 공개한다. ‘그것이 알고싶다’, ‘꼬리에 꼬리를 무는 그날 이야기’ 제작진이 참여했다.

또한 웨이브는 사이비 종교 연구가 탁명환 소장의 피살 사건과 그 배후를 추적하는 3명의 아들을 조명하는 ‘사이비헌터’(가제)를 오는 5월 선보인다. JTBC 탐사보도부와 협업한 ‘악인취재기’도 7월 시즌3으로 돌아온다.

웨이브는 새해에 앞서 연말에도 굵직한 독점 콘텐츠를 연이어 공개하며 분위기 선점에 나서고 있다.

오는 23일에는 재난 스릴러 ‘콘크리트 마켓’을 선보인다. 대지진 이후 유일하게 남은 아파트에서 생긴 황궁마켓에서 새로운 질서를 만들려는 사람들이 목숨을 건 생존에 맞서는 재난 드라마다. 극장 개봉 버전을 7부작 시리즈 완전판으로 재구성한 작품으로, 이재인, 홍경이 주연했다.

또한 18일부터는 크리스마스를 겨냥해 스톱모션 애니메이션 거장 헨리 셀릭 감독의 ‘코렐라인’ 4K 리마스터링 버전을 OTT 독점으로 공개하고 있다.