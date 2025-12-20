국힘 “민주당 지지 응답자 67%가 특검 찬성” 민주당 “조희대 사단이 걸림돌”

[헤럴드경제=정호원 기자] 통일교의 정치권 금품 지원 의혹을 두고 여야가 ‘특검 도입’에 대한 공방을 이어갔다.

이날 박성훈 국민의힘 수석대변인은 한국갤럽이 전날 여론조사에서 응답자 62%가 통일교 의혹 특검에 찬성했다는 점을 거론하며 “통일교 금품 수수 의혹에 대해 특검 도입이 ‘명백한 국민적 요구’임이 확인됐다”면서 “민주당은 야당 탄압용 (내란) 특검을 6개월도 모자라 2차(종합 특검)까지 추진하면서 자신들 의혹을 수사하는 특검에는 문을 굳게 걸어 잠그고 있다”고 비판했다.

이충형 국힘 대변인도 “민주당을 지지한다고 답한 사람의 67%가 특검에 찬성했다는 점이 주목할 점”이라며 “민주당이 진심 정의를 말하고 싶다면 야당을 타깃으로 한 특검만이 아니라 자신을 향한 특검에도 응해야 한다”고 했다.

반면 더불어민주당은 국민의힘의 통일교 특검 도입 촉구를 “물타기”로 규정하며 2차 종합특검의 필요성을 재차 강조했다.

박규환 대변인은 “금품 수수 의혹을 수사할 특검을 따로 도입하자는 것은 12·3 내란과 국정농단에 대한 특검 수사를 훼방하려는 물타기”라며 “2차 종합특검을 통해 반드시 정교유착의 진상을 규명하고 관련자들을 엄중 처벌해야 한다”고 했다.

추미애 법제사법위원장도 “한덕수 전 국무총리에 대한 추가 수사, 대선 당시 국민의힘 지도부의 대선후보 교체 시도, 비상계엄 선포와 김건희 여사의 연관성 등이 더 밝혀져야 한다”고 지적하며 “이런 과감한 수사를 하기에는 조희대 사단이 걸림돌”이라며 2차 특검을 추진해야한다고 주장했다.

기사에 인용된 여론조사는 한국갤럽이 지난 16∼18일 전국 만 18세 이상 성인 1천1명을 대상으로 실시한 것으로, 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1%p, 접촉률 49.8%에 응답률은 10.8%다.