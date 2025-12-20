실제 폭발물 아닌 세차용품 들어있어 상자 놓고 간 사람과 경위 등 조사 예정

[헤럴드경제=정호원 기자] 서울의 한 아파트 지하 주차장에 ‘폭발물’이라는 문구가 적힌 상자가 놓여 있다는 신고가 접수돼 경찰특공대가 출동하는 소동이 벌어졌다.

20일 서울 마포경찰서는 이날 오후 4시 30분께 마포구 성산동의 한 아파트 지하 주차장에서 폭발물로 의심되는 상자가 발견됐다는 신고를 접수했다고 밝혔다. 신고에 따르면 상자에는 ‘폭발물(위험물 보관). 폭발 시 책임지지 않습니다. CCTV 보고 있습니다. 가져가지 마세요’라는 문구가 적혀 있었다.

경찰은 즉시 경찰특공대와 폭발물 탐지견을 투입해 상자에 대한 탐지 작업을 시작했다. 약 2시간 동안의 작업 끝에, 해당 상자에는 실제 폭발물이 아닌 세차용품이 들어있던 것으로 확인됐다. 경찰은 위험성이 낮다고 판단하여 주민들을 전면 대피시키지는 않았다.

경찰은 문제의 상자를 놓고 간 사람을 찾아 동기와 경위 등을 조사할 계획이다.