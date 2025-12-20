19일 시작해 25일까지 신한은행 전광판 “푸바오가 지금보다 크고 튼튼한 나무에서..”

[헤럴드경제=함영훈 기자] 19일 명동 거리 한 전광판에는 반가운 대한민국 딸 같은 존재의 영상이 올라왔다.

한국산 첫 자이언트판다 푸바오의 팬클럽 ‘푸_키퍼팀(Fu_keeper team)’이 내건 성탄 기념 인사 광고물이다.

‘푸_키퍼팀’은 이 광고를 19일 부터 시작해 오는 25일 까지 7일간, 서울 명동 신한은행 건물 전광판을 통해 송출한다. 일주일간 오전 6시 부터 자정까지, 하루 117회 시민들에게 보여준다. 편하게 바라보면 되겠다. 인증샷을 찍으면 더 의미있겠다.

회당 20초인 이 영상은 푸바오에게 크리스마스 인사를 전하며 “올 겨울엔 푸바오가 지금보다 크고 튼튼한 나무에서 세상을 바라보면 좋겠어”, “멀리 있어도 우리는 항상 함께야. 너의 행복한 판생을 늘 응원할게. 사랑해 푸바오♥” 라는 글과 사천성 기지에서 대견하고 뭉클하게 올 한해를 보낸 푸바오의 사진들을 담았다.

‘푸_키퍼팀’ 명동 전광판을 직접 보고 인증샷을 카페글로 게시 또는 푸바오 굿즈 인형과 함께 성탄절 모드 인증샷을 게시글로 올리면 추첨을 통해 운영진이 준비한 소정의 상품을 제공한다는 소식도 전했다.

이 팬클럽 회원들은 “푸바오가 올 한해 건강하고 무탈하게 마무리 잘 할 수 있도록, 푸바오를 비롯한 선수핑 모든 판다들이 판생을 잘 살아가기를 바랍니다”라고 한 목소리로 말했다.

‘푸_키퍼팀’은 앞서 지난 7월 바오패밀리(푸바오,러바오,아이바오,루이바오,후이바오) 생일을 기념하는 용인행(에버랜드) 5002번 버스 광고도 진행을 한 바 있다.