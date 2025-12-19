마포구청
서울 마포구 <5급 승진임용 예정자>▲자치행정과 임진아 ▲어르신동행과 권동희 ▲고용협력과 전명미 ▲예산정책과 김영주 ▲아현동 배수란 ▲합정동 정철수 ※ 승진임용일: 2026. 2. 14.字(예정)


