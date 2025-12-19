◆서울 마포구 <5급 승진임용 예정자>▲자치행정과 임진아 ▲어르신동행과 권동희 ▲고용협력과 전명미 ▲예산정책과 김영주 ▲아현동 배수란 ▲합정동 정철수 ※ 승진임용일: 2026. 2. 14.字(예정)
seouldream01@heraldcorp.com
입력 2025-12-19 17:32:13
◆서울 마포구 <5급 승진임용 예정자>▲자치행정과 임진아 ▲어르신동행과 권동희 ▲고용협력과 전명미 ▲예산정책과 김영주 ▲아현동 배수란 ▲합정동 정철수 ※ 승진임용일: 2026. 2. 14.字(예정)
“커피 마실 때마다 ‘분통’” 애써 참았더니, 결국 사라진다…빨대 전쟁, 피해자만 수두룩 [지구, 뭐래?]
[헤럴드경제=김광우 기자] “이제 빨대는 ‘플라스틱’만 남을 것” 플라스틱 쓰레기 감축의 일환으로 추진됐던 ‘플라스틱 빨대’ 금지 정책. 결국 대체재 ‘종이빨대’에 대한 소비자 반발로 무기한 유예된 데 이어, ‘철회’ 수순에 돌입했다. 바로 정부가 재질에 관계 없이 고객이 요청할 경우 빨대를 지급하는 것으로 관련 정책 방향을 수정한 것. 이는 곧 제약 없이
‘50세 연하女’와 결혼한 87세 유명 화가, ‘득남’하자…“기존 자식들과 인연 끊겠다” [차이나픽]
[헤럴드경제=장연주 기자] 중국을 대표하는 최고 화가 중 한명인 판쩡(范曾·87)이 최근 50살 연하 아내와의 사이에서 득남했다고 발표하면서, 기존 자녀들과는 관계를 끊었다고 밝혀 가족 갈등이 다시 수면 위로 떠올랐다. 17일 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)에 따르면, 판은 2008년부터 2024년까지 작품 판매액이 무려 40억 위안(약 8385억)을 넘긴 중국의 최고가 작가 중 한명이다. 그의 작품 가운데 최소 10점이 경매에서 1000만 위안(약 21억원) 이상에 낙찰됐고, 특히 1991년 작품 한 점은 2011년 베이징 경매에서 1840만 위안(약 38억 원)에 팔리기도 했다. 판은 뛰어난 회화 실력에 더해 서예가로도 명성이 높다. 그의 서예 작품은 0.11㎡당 약 20만 위안(약 4200만 원)에 거래된다. 그는 지난해 4월 자신보다 무려 50세 어린 쉬멍(37)과 결혼해 큰 화제를 모았다. 이에 앞서 판은 세차례 결혼했으며, 친딸 한 명과 의붓자식 두 명을 두고 있다.
다카이치의 배짱?…일본은 어떻게 중국 없이 희토류 공급망 구축했나[Deep Spot]
[헤럴드경제=김영철 기자] 다카이치 사나에 일본 총리의 ‘유사시 대만 개입’ 발언으로 중일 갈등이 군사·경제 전선으로 확산하는 가운데 일본에 대한 중국의 ‘희토류 수출 통제’ 가능성이 부상하고 있다. 중국 정부가 여행과 문화행사 등 각종 교류를 제한하는 한일령(限日令)에 이어 일본 전투기를 향해 레이더를 조사(照射·겨냥해 비춤)하고 일본 수도 도쿄 북동쪽을 향해 전략전투기 경로를 상정하는 등 군사적 도발을 감행하고 있지만 다카이치 총리는 대만 발언을 철회하지 않고 있다. 중국의 다음 카드는 ‘희토류 통제’가 될 것이라는 전망에도 다카이치 내각은 크게 동요하지 않는 분위기다. 그 이유로는 일본이 2010년 센카쿠 분쟁 이후 15년간 희토류 공급망 다변화에 나서며 희토류 ‘탈중국’을 꾀했기 때문이란 분석이 나온다. 세계경제포럼(WEF)에 따르면, 현재 일본의 중국산 희토류 의존도는 60%로, 2010년 85%에 비해 대폭 낮아졌다. 한국(80%이상), 미국(75%이상)이나 유럽(95%이
“9000명 해고합니다” 최악 희망퇴직 ‘날벼락’…유명 대기업 ‘끔찍한’ 일 터졌다
[헤럴드경제=박세정 기자] 인공지능(AI)으로 인한 대량 해고가 현실화됐다. 국내외 안팎에서 대규모 희망퇴직이 잇따르고 있다. ‘중국판 구글’로 불리는 유명 기업 바이두가 연말 대규모 감원을 진행하면서 중국 IT 업계도 AI 중심 인력 재편이 본격화되고 있다. AI 도입에 따른 업무 효율화가 맞물리면서 기존 인력 구조를 유지할 명분이 약해졌다는 평가다. 2일 현지 매체에 따르면 바이두는 직원의 30% 가량을 줄인다. 회사 측은 근속 기간에 따른 법정 보상금에 3개월분 이상의 급여를 더한 조건을 제안하며 합의 퇴사 방식을 택했다. 이번 움직임은 IT 대기업들이 AI 전환기에 인력 구조를 본격 손질하기 시작했다는 의미다. 국내 IT기업들도 유사한 구조조정 수순을 밟을 것이란 전망이 제기되고 있다 마이크로소프트(MS)도 9000명을 해고하는 역대급 구조조정을 발표했다. MS 역사상 가장 큰 구조조정이다. 국내 기업들도 잇따라 대규모 희망퇴직에 나섰다. 국내 대표 IT기업들이 몰려 있는 판