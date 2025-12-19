소방안전 및 의료 전문기업인 ‘(주)엠케이파트너(대표 강선미)’가 자사 브랜드 ‘엠케이 스파크쉴드’의 질식소화포를 전국 코레일 열차 내에 설치 완료했다고 밝혔다.

소방안전 및 의료 전문기업인 (주)엠케이파트너는 자사 브랜드 ‘엠케이 스파크쉴드’를 통해 전기차 및 배터리 화재 대응을 위한 토탈 솔루션을 제공하고 있다. (주)엠케이파트너가 직접 설계하여 생산하고 있는 ‘엠케이 스파크쉴드’는 KFS(한국화재안전기준-소방장비규격) 및 각종 시험성적을 통해 성능과 내구성을 인정받았으며, 전국에서 운행 중인 코레일 객차 내에 전면 설치되었다.

KTX 및 무궁화호, 새마을호, 청용 등 전체 차량의 내부에 설치되었으며, 전동휠체어 및 퀵보드, 전기자전거 등의 화재 대응을 위한 3m*3m, 5m*4m 크기로 맞춤제작 되어 납품되었다. (주)엠케이파트너 강선미 대표는 “전국 주요 노선을 운행하는 열차의 화재예방 체계를 강화하고, 승객의 안전 수준을 한 단계 높일 수 있을 것으로 기대하고 있다. 최근 전동휠체어와 전동퀵보드 등 다양한 전동 모빌리티 제품의 사용이 급증하면서 실내 배터리 화재에 대한 위험성이 높아지고 있는데, 향후에는 SRT 차량과 도시철도 내에도 설치를 진행할 계획이다”고 언급했다.

(주)엠케이파트너의 질식소화포는 현재 200여 곳 이상의 아파트 주차장에 설치되었으며, 한국토지공사(LH), 코레일, 국토관리사무소(전국터널사업소), 전국 경찰서, 소방서, (사)전국아파트입주자대표연합회(전아연) 등 다양한 공공기관에도 제품이 설치되어 운용되고 있다.

한편 (주)엠케이파트너는 ‘엠케이 스파크쉴드’의 전기화재 대비 제품에 대한 판매호조로 올해 들어 빠르게 매출이 상승하고 있다. 올해 5월에 ‘대구국제소방박람회 및 국제소방안전박람회’ 참가를 통해 파트너사를 확대하고 얼마 전에는 전국아파트협회 경기도지부 및 광주시의회와의 MOU 체결하여 공공 및 민간 시장 모두에서 판로를 넓히는 계기가 되었다.

(주)엠케이파트너는 현재 다양한 화재 대응 제품을 생산하고 있다. 지난 5월 방염배터리팩 개발을 완료하고 소방박람회를 통해 처음 선보였는데, 국내 배터리 관련 기업들로부터 많은 관심을 받은바 있다. 이밖에도 가정용 가전제품과 전동 퀵보드, 전동 자전거 등의 화재에 대응하기 위한 ‘배터리 파우치형 질식소화포’와 ‘대형캐비닛 덮개용 소화포’도 함께 개발 중이다.

향후에는 R&D 중심의 기술 고도화 및 신제품 상용화 단계로 사업을 확장해나갈 계획이다. 단순한 소재 개발 및 성능 개선을 넘어 스마트 안전소재 기술과 IoT 융합형 질식소화포 개발로 이어지는 기술 집약형 사업구조를 확립하는 것이다. ‘신소재 및 다층구조기술의 고도화’의 일환으로 △실리카, 바잘트, 카본섬유 기반 복합 원단의 열차단 및 내화성능 향상 △고온 환경에서 화염 확산의 억제율 및 구조 안정성 향상 △초경량화 및 유연성 확보를 위한 원단 직조 패턴을 연구 △스마트 기능성 질식소화포 개발 △온도·연기 감지 센서 내장형 소화포 시제품 개발 및 모듈형 제어기술 연동 △스마트 캐리어형 제품을 중심으로 화재 감지→ 차폐→알림이 가능 통합형 모델 등을 집중 연구할 계획이다. 이밖에도 공정 개선 및 대량 생산체계를 구축하고 기술보호 및 지식재산의 확보에도 심혈을 기울인다는 계획이다.