GS칼텍스와 JV 설립 후 NCC 1공장 폐쇄 유력 “구체적인 내용 말하기 어려워” 여천NCC, 3공장 폐쇄 후 롯데케미칼과 협력 울산 산단 3개사도 NCC 감축안 제출 예상

[헤럴드경제=한영대 기자] LG화학은 석유화학(석화) 산업 경쟁력 제고 방안의 이행 및 구조 개편에 참여하기 위해 산업통상부에 사업재편 계획안 자료를 제출했다고 19일 밝혔다.

업계에 따르면 여수 산단에 있는 LG화학은 GS칼텍스와 합작법인(JV)을 설립한 후, 노후화가 심한 LG화학 나프타크래킹센터(NCC) 1공장(120만톤)을 폐쇄하는 방안을 택한 것으로 알려졌다. 다만 LG화학 관계자는 “구체적인 내용에 대해서는 말하기 어렵다”고 말했다.

산업통상부는 국내 주요 석화 기업들에 이르면 이번주까지 NCC 감축안을 제출하라고 요청한 것으로 알려졌다. 정부가 석화 기업들에 제시한 감축 목표치는 연 270~370만톤 규모이다.

비교적 논의를 빨리 진행한 대산 산단의 롯데케미칼과 HD현대케미칼은 지난달 산업통상부에 사업재편계획 승인 심사를 요청했다. 양사는 롯데케미칼 대산 공장(110만톤)을 폐쇄하기로 합의한 것으로 알려졌다. 정부가 NCC 감축에 동참하지 않은 기업에 지원을 하지 않겠다고 엄포한 만큼, 다른 석화 기업들도 이날에 사업재편 계획안을 제출할 것으로 예상된다.

여수 산단에 위치한 여천NCC의 재편안에는 현재 가동 중단 상태인 3공장(47만톤) 폐쇄와 함께 롯데케미칼과의 통합 방안이 담기는 것으로 알려졌다. 울산 산단에서는 SK지오센트릭(66만톤)과 대한유화(90만톤), S-OIL(18만톤) 등 3사가 보스턴컨설팅그룹(BCG)에 의뢰한 컨설팅 결과를 토대로 공동으로 재편안을 낸다. 이들 기업은 다운스트림 최적화 방안을 우선 도출한 뒤 NCC 감축을 논의하는 방향으로 의견을 나눠 온 것으로 알려졌다.