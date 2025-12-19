백한수 한국맥도날드 개발팀 이사 파주 20년만 재진출, 대구 현풍 신규 진출 DT 매장 집중 “대지규모·지역성장 분석” 기존 매장 평가 통한 폐점·개선 작업 병행

“지난 3년은 ‘2030년 매장 500개’ 달성을 위한 밑작업의 시간이었습니다. 어떤 지역에 집중할지 전략적 판단을 끝냈고, 이제 실행에 옮길 계획입니다.”

백한수 한국맥도날드 개발팀 이사는 최근 서울 종로구 본사에서 헤럴드경제와 만나 내년부터 2030년까지 5년간 매장 100곳을 열어 500개 점포망으로 확장하겠다는 포부를 밝혔다. 압구정 1호점 크루로 시작해 30년간 맥도날드에 몸담은 정통 ‘맥도날드맨’인 그는 2021년부터 개발팀을 진두지휘하고 있다.

19일 파주시에 다시 문을 여는 ‘파주운정교하점’도 그의 손에서 탄생했다. 2000년대 초반 문산점 영업 종료 이후 약 20년 만에 재진출하는 특성을 고려했다. DT(드라이브스루)가 가능한 부지를 찾기 어려워, 충분한 주차대수를 확보할 수 있는 주차타워 내 근린생활시설 입지를 선택했다. 그는 “주차 후 매장 이용과 테이크아웃을 모두 편리하게 이용할 수 있는 현실적인 해법을 찾았다”고 말했다. 오는 24일에는 대구 달성군 현풍읍에 진출한다.

DT는 맥도날드의 중장기 매장 전략이다. 맥도날드는 매장이 없는 지역 중 인구 밀집도를 주요 평가 지표로 삼는다. 여기에 상권 유형 및 규모, 교통과 유동인구 흐름도 함께 고려한다. 지역의 성장 가능성도 핵심 요소다. 지난 3년간 오픈한 30여개 매장의 90%가 DT 매장일 정도로, DT 구현이 가능한 부지를 중요하게 고려한다.

백 이사는 “한국에 DT를 처음 도입한 게 맥도날드”라며 “건물에 입점하면 주변 유동인구만 고객으로 모실 수 있지만, DT 매장은 차량으로 고객 접점을 더 넓힐 수 있다”고 말했다. 이어 “DT는 대지규모가 최소 400평 이상이 돼야 저희가 원하는 형태의 레스토랑을 만들 수 있다”면서 “이 외에도 인구 규모, 지역 경제 성장 현황 및 전망, 상권 규모, 주변 세대수 및 근로자수, 경쟁 브랜드, 차량 흐름 등 굉장히 많은 요소를 검토한다”고 설명했다.

백 이사가 이끄는 개발팀은 지난 3년간 ‘현장 검증’ 프로젝트를 통해 전국 시·군·구 입점 후보지 200여곳을 추렸다. 백 이사는 “2022년부터 2024년까지 전국 현장을 누볐다. 1년의 절반을 거의 외부에 있었다. 저는 300여곳, 직원들은 70~80여곳을 다녀왔다”며 “지금도 후보지에서 부동산 물건이 소싱되면 검증을 위해 일주일에 1~2차례 현장에 가고 있다”고 치열한 준비 과정을 소개했다. 이어 “DT 매장은 공사가 오래 걸려 보통 최소 1년에서 1년 반 전부터 준비를 한다”며 “최종적으로 사장님과 유관 임원, 부서장과 직접 현장을 찾아 확인하는 과정을 거치는데 지난달에는 2028년에 오픈할 자리를 보여드렸다”고 덧붙였다.

준비 과정엔 지자체장, 국회의원 등의 러브콜도 쏟아졌다. ‘맥세권(맥도날드+역세권)’이라는 말이 있을 정도로 목 좋은 자리에 입점해 유동인구를 끌어모으는 역할을 하다 보니 생긴 일이다. 백 이사는 “맥도날드를 열어달라는 초등학생의 편지를 보여주며 입점을 요청하는 곳도 있었다”며 “매장이 없는 지역이 여전히 많고, 고객들이 우리 브랜드를 선호하기 때문이라고 생각한다”고 했다.

맥도날드는 향후 5년간 신규 출점과 더불어 기존 매장의 재정비를 함께 진행할 예정이다. 그는 “양적 성장만큼이나 질적 성장이 중요하다”며 “이용 편의성과 성과가 떨어지는 매장들에 대해 전략적으로 폐점·이전·리이미지를 진행해 고객 경험을 강화하려고 한다. 올해도 리이미지를 20여개 매장에서 진행했고, 내년에도 이어갈 계획”이라고 전했다.

글로벌 맥도날드의 체계적 시스템에 발맞춰 개발을 진행하다 보니 4~5명이었던 조직은 17명에 이르는 ‘어벤저스 팀’으로 성장했다. 현재도 다양한 분야에서 디벨로퍼 경력을 쌓은 전문가들을 보강하며 조직을 키우고 있다. 글로벌 본사에서도 한국의 매장 확장에 관심을 갖고, 우수 사례로 공유하고 있을 정도다. 올 초엔 맥도날드 아시아비즈니스유닛(ABU)에서 상을 받기도 했다.

백 이사는 “반경 1~3㎞ 인구, 근로자 수까지 세세히 따져 객관화된 지표들로 만들고, 개점 후 성과 규모에 대해서도 미리 분석하는 맥도날드의 시스템이 지금의 어벤저스 팀을 만든 것”이라며 “은퇴 시점엔 한국맥도날드 역사에 한 줄을 그었다는 평가를 듣고 싶다”고 말했다. 강승연·박연수 기자