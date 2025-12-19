[헤럴드경제=김보영 기자] 크리스마스를 앞두고 한 아파트에 내걸린 ‘어른 전용 안내문’이 온라인에서 화제를 모으고 있다. 한글에 영어와 한자를 섞어 아이들이 쉽게 알아보지 못하도록 만든 안내문으로, 동심을 지키려는 어른들의 센스가 훈훈함을 자아낸다.

17일 온라인 커뮤니티 보배드림에는 ‘山ㅌr HOME BANG門 안내’라는 제목으로 한 아파트에 부착된 안내문 사진이 게시됐다.

공개된 안내문에는 ‘동심 보호용-어른 전용 SECRET 공지’라는 문구와 함께 “올해도 X-ㅁr스 EVE가 다가오고 있어, 山ㅌr HOME BANG門 VEN트를 준비했다”라는 내용이 담겼다. 크리스마스이브에 사전 신청한 가정을 대상으로 산타가 순차 방문한다는 의미다.

또한 안내문에는 “어른 전용 SECRET 문서이오니 CHILDz들 모르게 조심해서 확인 부탁드린다”는 당부 내용과 함께, 활동 내용에는 “각 HOME에서 미리 준비, 포장해 둔 SUN물을 CHILDz에게 전달”, 대상에는 “山ㅌr를 믿는 CHILDz”라고 적혀 있다. 각 가정에서 준비한 선물을 산타가 아이들에게 전달한다는 뜻이다.

한눈에 보기에는 암호문처럼 보이지만, 성인이라면 충분히 이해할 수 있도록 재치 있게 구성돼 웃음을 자아낸다. 작성자는 “한글을 읽을 수 있는 아이들이 내용을 눈치채지 못하도록 하기 위한 취지”라고 설명했다.

작성자는 지난해 진행된 산타 방문 행사 영상도 함께 공개했다. 영상에는 산타 복장을 한 인물이 아이들을 직접 찾아가 선물을 전달하는 모습이 담겼다. 그는 “과거 한 차례 화제가 됐던 사례를 참고해 벤치마킹했다”고 덧붙였다.

앞서 온라인에서는 ‘SSANㅌr MOZIP 안내’라는 제목의 산타 봉사자 모집 공지가 공개돼 주목을 받은 바 있다. 해당 안내문 역시 아이들의 동심을 배려한 표현으로 크리스마스 봉사자를 모집해 호응을 얻었다.

누리꾼들은 “아이들 동심을 지키려는 어른들의 배려가 따뜻하다”, “크리스마스의 의미를 제대로 살린 이벤트 같다”, “아이들에게 평생 기억에 남을 추억이 될 것”이라는 반응을 보였다.