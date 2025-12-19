[헤럴드경제=박연수 기자] SPC 배스킨라빈스가 새로운 사이즈의 아이스크림 케이크 ‘쁘띠 케이크’를 전 매장에서 판매한다고 19일 밝혔다.

쁘띠 케이크는 대형 케이크가 부담스러운 소비자를 위해 출시된 새로운 사이즈의 제품이다. 지난해 4월 ‘워크샵 by 배스킨라빈스’에서 첫 공개된 후 아기자기한 사이즈와 독창적인 디자인으로 1인 가구와 MZ세대에게 인기를 끌었다. 배스킨라빈스는 일부 직영 매장에서 만나볼 수 있던 쁘띠 케이크를 전국 매장으로 확대해 아이스크림 케이크 카테고리를 강화할 계획이다.

이번에 선보이는 쁘띠 케이크는 달걀 모양을 형상화한 디자인의 ‘에그’ 시리즈 2종과 ‘백설공주’를 모티브로 한 제품 2종으로 구성됐다.

2025 크리스마스 케이크 라인업으로도 쁘띠 케이크를 선보인다. 영화 ‘주토피아’ 캐릭터를 디자인에 반영한 쁘띠 케이크 4종을 출시했다.

배스킨라빈스 관계자는 “앞으로도 다양한 취향을 만족시킬 수 있는 제품을 지속적으로 선보일 계획”이라고 말했다.