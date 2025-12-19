정 박사 “위력에 의한 관계, 불륜 관계 아니었다” 피고소인 측 “정 박사, 지위 이용해 반복적 성적인 요구”

[헤럴드경제=이원율 기자]‘저속노화‘ 개념을 대중에게 알린 정희원 박사(저속노화연구소 대표)가 전 위촉연구원 A 씨를 스토킹 혐의 등으로 고소한 가운데 직접 입을 열었다.

정 박사는 “위력에 의한 관계였다는 주장은 결코 사실이 아니며, 상대측과 어떠한 불륜 관계가 아니었다”는 입장을 밝혔다. 앞서 여성 A 씨를 대리하는 법무법인은 전날 배포한 입장문을 통해 “이번 사건은 권력관계 속에서 발생한 젠더 기반 폭력”이라고 주장한 바 있다.

정 박사는 19일 자신의 유튜브 채널 커뮤니티에서 “근거없는 내용에 의해 협박 수위가 높아지게 됨에 따라 사건을 밝히는 과정에서, 본의 아니게 많은 분들에게 유무형의 손실을 끼쳐드린 점에 대해 깊은 책임감을 느낀다”며 “다만, 근거없는 내용들을 공개하겠다고 협박해 진료를 포함한 2년 간의 모든 소득을 합의금으로 지급하라는 주장은 명백한 공갈로 좌시할 수 없었다”고 했다.

그는 “사적 관계와 관련해 유포되고 있는 상대측 주장은 명백한 허구”라며 “특히 위력에 의한 관계였다는 주장은 결코 사실이 아니라는 점을 분명히 밝힌다”고 했다.

그러면서 “상대측과 어떠한 불륜 관계가 아니었으며, 사실 관계가 왜곡돼 전달되고 있는 점에 깊은 유감을 표한다”며 “이 점과 관련한 모든 사실은 현재 진행중인 법적 절차를 통해 명명백백 시비를 가릴 예정”이라고 했다.

정 박사는 “저작권 관련은 이미 공동저자 등재 및 인세 30% 분배로 상호간의 기합의한 건으로 인세 정산까지 완료된 사안”이라며 “향후 민사재판을 통해 기여도 정밀 검증 및 손해배상 소송을 진행할 예정이며, 해당 책은 이후 절판할 것”이라고 했다.

경찰, 사건 배당하고 조사 일정 조율

경찰은 30대 여성 A 씨로부터 6개월간 스토킹을 당했다며 고소장을 제출한 정 박사를 조만간 불러 조사할 방침이다.

서울 방배경찰서는 정 박사가 공갈미수와 주거침입 등 혐의로 A 씨를 고소한 사건을 전날 배당하고 수사에 나섰다.

앞서 정 박사가 지난 10월 A 씨를 스토킹처벌법 위반 혐의로 신고한 사건에 대한 조사도 진행하고 있다.

경찰 관계자는 정 박사 측과 고소인 조사 일정을 조율 중이며, “절차에 따라 수사할 예정”이라고 했다.

정 박사를 대리하는 법무법인 한중은 지난 17일 보도자료를 내고 지난 7월부터 ‘위촉연구원’이던 A 씨로부터 지속적으로 스토킹을 당했다고 주장했다.

A 씨가 정 박사의 유튜브 스튜디오에서 ‘내가 없으면 너는 파멸할 것’이라며 폭언을 하고, 정 박사 아내 직장과 정 박사 주거지 등에 찾아와 위협했다는 게 한중의 설명이다.

A 씨는 정 박사의 저서 ‘저속노화 마인드셋’에 대한 저작권 지분과 금전을 요구하기도 했다고 한중은 설명했다.

다만, 이에 대해 A 씨를 대리하는 법무법인 혜석은 전날 언론에 배포한 입장문에서 “이번 사건은 권력관계 속에서 발생한 젠더 기반 폭력”이라고 받아쳤다.

혜석은 “A 씨와 정 박사는 1대 1 종속적인 근무 구조에 놓여 있었다”며 “사용자인 정 박사가 자신의 지위를 이용해 반복적으로 성적인 요구를 했다. 피해자는 해고가 두려워 이 요구에 응할 수밖에 없었다”고 반박했다.