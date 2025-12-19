-“경계 뛰어넘는 독창적 아티스트”

[헤럴드경제 = 서병기선임기자]‘올해 최고의 신인’ 코르티스(CORTIS)가 미국프로농구협회(The National Basketball Association, 이하 NBA)가 주관하는 유명 페스티벌의 헤드라이너로 초청받았다.

18일(현지시간) 하이브 뮤직그룹 레이블 빅히트 뮤직에 따르면 코르티스(마틴, 제임스, 주훈, 성현, 건호)가 내년 2월 12일 미국 로스앤젤레스 컨벤션 센터에서 열리는 ‘NBA 크로스오버 콘서트 시리즈’(NBA Crossover concert series)의 헤드라이너로 무대에 오른다. 이 공연에 서는 K-팝 아티스트는 코르티스가 처음이다.

‘NBA 크로스오버 콘서트 시리즈’는 2026 NBA 올스타 주간 동안 열리는 음악 공연이다. 스포츠는 물론 문화·음악·패션을 결합한 엔터테인먼트 행사인 ‘NBA 크로스오버’의 일환으로 개최된다. 다섯 멤버는 4일간(2026년 2월 12~15일) 열리는 페스티벌의 첫날 ‘오프닝 나이트’(Opening Night)를 화려하게 장식할 예정이다.

‘그래미 어워드 3관왕’이자 빌보드 ‘핫 100’ 1위곡 5개를 보유한 힙합 아티스트 겸 배우 루다크리스(Ludacris), 지난해 최장기간 미국 빌보드 ‘핫 100’ 정상을 지킨 샤부지(Shaboozey)가 이들과 함께 헤드라이너 라인업에 포함됐다. 코르티스는 데뷔 4개월 만에 거물급 아티스트들과 어깨를 나란히 하며 글로벌 영향력을 입증했다.

NBA는 코르티스를 두고 “경계를 뛰어넘는 독창적인 아티스트”라고 소개하면서 “틀에 얽매이지 않는 예술성과 전 세계적인 영향력을 갖춘 이들은 ‘NBA 크로스오버’와 올스타의 혁신적인 정신과 맞닿아 있다”라고 덧붙였다. 또한 “코르티스의 데뷔 앨범 ‘COLOR OUTSIDE THE LINES’는 미국 ‘빌보드 200’에 15위(9월 27일 자)로 진입했고 스포티파이에서 한 달여 만에 누적 재생 수 1억 회를 돌파했다”라고 상세히 전해 이들 공연에 큰 기대를 표했다.

한편 코르티스는 데뷔와 동시에 미국 시장에서 괄목할 성과를 거두며 현지 러브콜을 한몸에 받고 있다. 이들은 지난달 ‘아이하트라디오 라이브’(iHeartRadio LIVE with CORTIS), Apple Music ‘제인 로우 쇼’(The Zane Lowe Show), 라디오 ‘시리우스 XM’(Sirius XM), ‘잭 생 쇼’(Zach Sang Show) 등 인기 프로그램에 출연해 강렬한 눈도장을 찍었다.