챗GPT, 출시 31개월만 누적 소비자 결제액 30억 달러 돌파

[헤럴드경제=이원율 기자]오픈AI의 인공지능(AI) 챗봇 챗GPT가 출시 31개월 만에 모바일 앱 시장에서 누적 소비자 결제액 30억 달러(약 4조4000억원)를 찍었다.

오픈AI는 구독제로 운영되는 주요 동영상 앱들보다 누적 결제액 30억 달러에 이르기까지 걸린 기간이 짧았다.

디즈니플러스(+)는 42개월, HBO맥스와 틱톡은 각각 46개월과 58개월이 걸렸다.

모바일 시장 분석업체 앱피겨스는 올해 애플 iOS와 안드로이드 기기를 사용하는 소비자가 챗GPT 앱에서 결제한 금액을 24억8000만 달러로 집계했다고 정보기술(IT) 전문매체 테크트런치가 18일(현지시간) 전했다.

이는 지난해 결제액 4억8700만 달러와 비교해 약 5배다. 2023년(5~12월) 결제액 4290만 달러와 비교하면 58배가량 늘어난 숫자다.

오픈AI 앱은 이에 따라 처음 출시된 2023년 5월 이후 누적 결제액이 30억 달러를 넘게 됐다.

테크크런치는 소비자 결제 대부분이 올해 집중된 사실을 확인, 최근 챗GPT에 대한 소비자 채택이 크게 늘었음을 알 수 있다고 설명했다.

42개월이 걸린 디즈니플러스, 각각 46개월과 58개월이 걸린 HBO맥스와 틱톡보다도 훨씬 빠른 기간이다.

다만 이번 집계 수치는 스마트폰·태블릿PC 등 모바일 기기를 통한 결제액만 합산한 것으로, 웹사이트를 통한 직접 결제 등은 포함되지 않았다.

오픈AI는 API 등 개발자나 기업 고객을 대상으로도 매출을 일으키고 있다.

국내 소비자 4명 중 3명 “2.2개 AI서비스 경험”

당장 국내 소비자 중에서도 4명 중 3명은 평균 2.2개의 AI 서비스를 이용한 경험이 있다는 조사 결과도 나왔다.

챗GPT 이용 경험률이 압도적으로 높았다. 다만, 구글 제미나이의 약진도 두드러지고 있다.

이는 이동통신 전문 조사기관 컨슈머인사이트의 ‘2025년 하반기 이동통신 기획조사’에서 나온 것이다.

서비스별 이용경험률은 챗GPT가 54%로 압도적 1위였다. 비경험자를 포함한 전체 응답자 기준으로 상반기 이용경험률 47%보다 7%포인트 올랐다.

그다음 제미나이가 30%로 2위였다. 상반기에 비해 16% 급등하며 반년만에 존재감을 높였다.

컨슈머인사이트는 매년 상반기와 하반기 2차례에 걸쳐 이동통신 기획조사를 하고 있다.

올 하반기 조사는 지난 10월13~11월10일 14세 이상 휴대전화 이용자 3148명을 대상으로 AI 서비스 이용 경험 여부 중심으로 진행했다.

응답자에게 제시한 21개 AI 모델 중 이용경험률 기준으로 상위 10개를 대상으로 비교, 분석했다.