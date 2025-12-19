[헤럴드경제=조용직 기자] 골프존문화재단(이사장 김영찬)이 연말에도 취약계층을 위한 후원을 이어갔다. 재단은 18일 제주 취약계층 350세대에 1500만원 상당의 생필품을 전달하는 ‘골프존 이웃사랑 행복나눔’ 후원을 진행했다.

제주 오라동 주민센터에서 진행된 이번 후원식에는 골프존문화재단 박영준 팀장, 제주도의회 고의숙 교육의원, 이승아 의원, 강리선 오라동장, 골프존카운티 최후락 사업부장 등 관계자들이 참석해 온정을 나눴다. 후원물품은 오라동 주민센터를 통해 도움이 필요한 가정에 전달될 예정이다.

골프존문화재단은 올 한 해 전국 약 4000세대에 1억8000만원 상당의 나눔을 실천했다. 지난 1월 충청북도 진천군 후원을 시작으로 대전 유성구, 구미시, 고창군, 안성시, 사천시, 무주군, 대전 동구, 경주시, 천안시, 순천시, 함안군, 영천시 등 전국 각지에서 후원을 진행했다.

김영찬 골프존문화재단 이사장은 “정성을 담은 후원이 우리 이웃분들께 추운 겨울 속 따뜻한 온기로 전달되기를 바란다”며 “앞으로도 나눔과 경영 철학을 바탕으로 한 상생 활동을 적극 추진할 것”이라고 전했다.