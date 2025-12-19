[헤럴드경제=홍석희 기자] 세라젬은 NK 라인업 화장품 ‘셀루닉 엔케이 액티베이터’ 5종과 건강기능식품 ‘세라메이트 엔케이 세븐(NK 7)’을 출시한다고 19일 밝혔다.

세라젬은 NK세포가 우리 몸의 정상적인 방어 체계를 구성하는 주요 면역세포로 비정상적인 세포를 빠르게 인식·대응하는 역할을 한다는 점에 주목해, 피부 관리와 일상 면역 관리를 함께 고려한 제품군을 선보였다고 설명했다. 이번 신제품은 면역 관리에 대한 소비자 관심이 높아지는 흐름 속에서 척추·운동·휴식·뷰티·순환·에너지·정신으로 이어지는 세라젬의 ‘7-케어 솔루션’과 연계한 라인업 확대 차원에서 기획됐다.

화장품 브랜드 ‘셀루닉’의 신규 기초 라인인 ‘셀루닉 엔케이 액티베이터’는 토너, 앰플, 오일 미스트, 크림, 패치 등 5종으로 구성됐다. 단백질과 펩타이드 복합 성분을 담아 피부 장벽 관리와 탄력, 주름 등 다양한 피부 고민을 일상 스킨케어 단계에서 관리할 수 있도록 설계했다는 게 회사 측 설명이다. 제품별로는 토너가 수분 공급과 진정, 앰플은 탄력과 피부 컨디션 관리, 오일 미스트는 보습막 형성, 크림은 피부 장벽 관리, 패치는 집중 부위 케어 역할을 수행해 피부 상태에 따라 선택하거나 단계적으로 사용할 수 있도록 했다.

건강기능식품 브랜드 ‘세라메이트’ 신제품 ‘세라메이트 엔케이 세븐’은 베타글루칸 분말을 주원료로 한 캡슐형 제품이다. 베타글루칸은 식품의약품안전처로부터 면역 기능성을 인정받은 원료로, 1일 섭취량 기준 베타글루칸 분말 412mg을 함유해 하루 두 캡슐로 간편한 면역 관리를 돕는다는 설명이다. 여기에 ‘7가지 건강 습관’ 콘셉트에 맞춰 척추·운동·휴식·뷰티·순환·에너지·정신 영역을 고려한 7가지 부원료를 더했다.

세라젬 관계자는 “면역은 피로, 수면, 스트레스 등 일상 생활과 밀접하게 연결돼 있고, 피부 상태 역시 몸이 보내는 건강 신호로 볼 수 있다”며 “NK 라인업 화장품과 건강기능식품을 통해 집에서도 피부와 면역 관리를 함께 이어갈 수 있도록 구성했다”고 말했다. 이어 “앞으로도 7-케어 솔루션과 연계해 면역 등 일상 건강 관리 영역까지 제품과 서비스를 확대해 나갈 계획”이라고 덧붙였다.

한편 세라젬은 화장품 브랜드 ‘셀루닉’과 건강기능식품 브랜드 ‘세라메이트’를 운영 중이며, 이번 신제품 출시를 통해 관련 라인업을 확장했다.