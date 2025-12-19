월 400~600㎞ 단거리 이용자 겨냥 소비자가 연간 약정 주행거리 선택

[헤럴드경제=권제인 기자] SK렌터카가 연간 운행할 수 있는 거리(약정 주행거리)를 고객이 직접 선택할 수 있는 렌털 상품 ‘타고페이 플러스’를 업계 최초로 출시했다고 19일 밝혔다.

SK렌터카는 고객들의 차량 이용 패턴이 변화함에 따라 새로운 서비스를 출시했다고 설명했다. 3~5년의 계약기간 동안 연간 1만㎞ 이상의 장거리를 주행하는 고객보다 1~2년의 짧은 기간 동안 자녀 등·하교나 마트 이용 같은 단거리 위주로 차량을 이용하는 고객층이 꾸준히 증가하고 있다.

SK렌터카는 이러한 라이프스타일 변화에 주목하여 월평균 주행거리가 400~600㎞ 수준으로 차량을 적게 이용하는 고객을 위한 새로운 상품을 개발해, 지난 11월 테스트 출시 후 이달 본격 론칭했다.

타고페이 플러스는 SK렌터카가 2021년 말 선보였던 주행거리 기반 요금제 렌털 상품인 ‘타고페이’의 요금 구조를 유지하면서도, 고객이 자신의 주행 패턴에 맞춰 연간 약정 주행거리를 선택할 수 있도록 설계됐다.

통상 장기렌터카 상품은 연간 약정 주행거리가 최소 1만㎞(월평균 830㎞ 수준 이용)부터 선택 가능하지만 ‘타고페이 플러스’는 연간 5000㎞와 7000㎞ 중 선택이 가능하다. 월평균 400㎞ 수준으로 차량을 이용하는 고객은 5000㎞ 상품을, 월평균 600㎞가량 이용하는 고객은 7000㎞상품을 선택하면 일반 장기렌터카 상품보다 저렴하게 차량을 이용할 수 있다.

고객이 선택한 주행거리까지는 기본 렌털료만 부담하면 된다. 선택한 주행거리를 초과하면 초과 거리에 대해 ㎞당 500원의 렌털료가 추가된다. 계약 기간은 12개월, 18개월, 24개월 중 선택할 수 있어 고객은 차량 이용 패턴에 따라 유연하게 선택할 수 있다.

SK렌터카는 신차 기준 모닝 프레스티지 등급은 타고페이 플러스 5000㎞ 상품이 월 19만9000원, 7000㎞ 상품이 월 22만8000원으로, 일반 장기렌터카(연 1만km) 월 48만8400원 대비 저렴하다. 레이 프레스티지 등급에서 각 상품별 가격은 ▷22만3000원 ▷25만5000원 ▷49만1700원이며, 아반떼 모던 등급에서는 각각 ▷28만원 ▷32만원 ▷54만6900원으로 책정됐다.

‘타고페이 플러스’로 이용할 수 있는 차량은 SK렌터카의 장기렌터카 온라인 채널 ‘SK렌터카 다이렉트’에서 확인할 수 있다.

SK렌터카 관계자는 “타고페이 플러스는 짧은 기간·근거리 중심으로 차량을 이용하는 고객도 장기렌터카를 부담 없이 선택할 수 있도록 설계된 상품”이라며 “앞으로도 고객의 다양한 니즈에 맞춘 상품을 지속적으로 확대함으로써 고객의 이용 편의성을 강화해 나가겠다”고 말했다.