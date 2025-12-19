AI 가전 2개 이상 구매하면 10만 포인트 지급 AI 구독클럽으로 구매 시 최대 15만원 혜택

[헤럴드경제=김현일 기자] 삼성전자가 내년 1월1일부터 31일까지 전국 온·오프라인 매장에서 ‘2026 삼성전자 세일 페스타(이하 2026 삼세페)’를 개최한다고 19일 밝혔다.

삼성전자는 여러 품목을 일시불로 구매하는 고객을 위한 ‘AI 패키지’ 혜택을 강화했다. 기존에는 TV·냉장고·세탁건조기 등 대형가전 구매 시 품목당 최대 5만원, 식기세척기·전기레인지·청소기 등 소형가전 구매 시 품목당 최대 3만원 상당의 혜택을 받을 수 있었다.

올해는 기존 혜택의 2배인 ‘더블 혜택’을 제공한다. 모델별 최대 10만원 상당의 삼성전자 멤버십 포인트를 받게 된다. ‘AI 구독클럽’으로 ‘AI 패키지’ 제품을 구매하면 혜택이 3배로 커지는 ‘구독 트리플 혜택’을 적용해 최대 15만원 상당의 포인트를 제공한다. 포인트는 삼성닷컴에서 현금처럼 사용 할 수 있다.

이 밖에 삼성닷컴에서는 TV·냉장고·세탁기·식기세척기 등 총 17개 품목 인기 제품을 최대 50% 할인한 가격으로 한정 판매한다.

삼성전자는 혼수·입주·이사 등으로 가전 구매가 몰리는 1월에 고객 맞춤 혜택을 확대했다. 행사 기간 삼성스토어에서 ‘혼수클럽’과 ‘입주클럽’에 가입한 후 제품을 구매하면 구매 금액대별로 최대 80만원 상당의 멤버십 포인트를 제공한다.

특히 ‘혼수클럽’ 가입 고객이 500만원 이상 구매하면 TV·냉장고·세탁기 등 9대 가전 무상 서비스 기간을 3년으로 연장해준다. ‘이사클럽’ 가입 고객은 구매 금액에 따라 최대 40만원의 멤버십 포인트 혜택을 받을 수 있다.

삼성전자는 삼성금융네트웍스의 금융 플랫폼 ‘모니모’와 함께 1월 2일 단 하루 ‘1day 특가’ 이벤트를 실시한다. 모니모 고객은 앱에서 행사 쿠폰을 받아 삼성닷컴에서 특별 할인가로 스마트폰·에어컨·공기청정기·인덕션 등 최신 제품을 구입할 수 있다.

김용훈 삼성전자 한국총괄 상무는 “새로운 시작을 준비하는 고객들에게 더욱 실질적인 도움이 될 수 있도록 역대 가장 큰 규모의 혜택을 준비했다”며 “혼수·입주·이사 고객뿐 아니라 가전 교체를 고민했던 모든 고객에게 이번 ‘2026 삼세페’는 가장 만족스러운 선택이 될 것”이라고 전했다.