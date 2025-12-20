미국·EU 전기차 정책 철회…캐즘 지속 ESS 분야 데이터센터·재생에너지 성장 수혜 LFP 화재 위험성 적어…ESS용 적합 LG엔솔, 내년 50GWh로 생산능력 확장 삼성SDI·SK온, 전기차→ESS 라인 전환

[헤럴드경제=권제인 기자] 국내 배터리 3사(LG에너지솔루션·삼성SDI·SK온)가 에너지저장장치(ESS)용 리튬인산철(LFP) 배터리를 중심으로 제품 포트폴리오 확대에 적극 나서고 있다. 전기차 시장의 캐즘(일시적 수요정체) 속에 국내외 데이터센터 확대와 재생에너지 시장 성장으로 ESS 수요가 급증한 데 따른 전략으로 풀이된다.

19일 배터리업계에 따르면 국내 배터리 3사는 기존 전기차용 배터리셀 생산 라인을 일부 ESS용 LFP라인으로 전환하는 등 사업전략을 재편하고 있다.

ESS는 생산된 전력이 남을 경우 에너지를 저장해두고, 필요할 때 공급하는 저장 장치로 전력을 원할 때 바로 사용할 수 있어 에너지 효율을 높일 수 있는 것이 특징이다.

막대한 전력을 소비하는 인공지능(AI) 데이터센터가 빠르게 늘어나면서, 전력을 안정적으로 공급할 수 있는 ESS의 필요성이 빠르게 부상하고 있다. 또한, 발전량이 수시로 변화하는 신재생에너지를 안정적으로 사용하기 위해서도 ESS가 필수적이다.

그중에서도 LFP 배터리는 삼원계(NCM·NCA) 대비 화재 위험이 적어 ESS에 더욱 적합하다고 평가되고 있다. LFP 배터리는 발화점이 높고 열폭주 가능성이 낮은 데다 산소 방출이 거의 없다. 이 때문에 배터리가 밀접해 설치되는 대규모 ESS 환경에서도 화재 확산 위험을 줄일 수 있다.

배터리 업계가 ESS 분야로 눈을 돌리는 이유는 글로벌 수요 확대도 있지만, 미국과 유럽연합(EU)은 물론 글로벌 완성차 제조사들이 전기차 전환 속도조절에 나선 것과도 무관하지 않다.

트럼프 정부는 전기차 구매자에게 제공되던 7500달러(약 1100만원) 규모 세액공제(보조금)를 폐지하며 바이든 행정부의 자동차 연비·환경 규제 문턱을 낮추고 있다. 전기차 도입에 앞장섰던 유럽연합(EU)도 최근 2035년부터 내연기관차 판매를 금지하기로 했던 정책을 철회하고 나섰다.

완성차 업체들의 전기차 투자도 빠르게 줄어들고 있다. 포드는 이달 전기 픽업트럭 ‘F-150 라이트닝’ 생산을 중단하고, 수익성이 좋은 하이브리드차와 내연기관차에 집중하는 쪽으로 사업을 재편하겠다고 밝혔다. 더불어 LG에너지솔루션과 작년 10월 맺은 계약을 파기하고, SK온과 함께 세운 미국 합작법인 블루오벌SK의 생산시설도 독립 운영하기로 결정했다. 제너럴모터스(GM)와 포르쉐, 메르세데스-벤츠 등도 전기차 생산 목표를 포기하거나 전기차 전환 계획을 변경하고 있다.

시장 환경 변화에 발맞춰 배터리 3사는 국내외 ESS 배터리 생산 라인을 확충하고 있다. LG에너지솔루션은 2027년 미국, 중국에 이어 국내 충북 오창 공장에서도 ESS LFP 배터리를 생산할 계획이다. 수요가 부진한 전기차 배터리 생산 라인를 ESS로 전환하는 과정도 이뤄지고 있다. 삼성SDI는 올해 미국 인디애나 공장의 전기차용 배터리 생산 라인 일부를 ESS용으로 전환했다. SK온 역시 미국 조지아 공장 라인 일부를 전환하고, 국내 서산 공장에서도 생산에 돌입할 계획이다.

특히, 미국이 중국에 치중됐던 LFP 배터리 공급망을 다변화하고 있는 점을 기회 요인으로 보고 북미 공급망을 확대하고 있다. LG에너지솔루션은 “현지에서 LFP 배터리를 공급할 수 있는 유일한 비중국 기업으로서 수주 모멘텀 극대화하고 있다”며 “ESS용 배터리 생산 능력으로 올해 30GWh(기가와트시)에서 내년 50GW 이상으로 확대하고 이 중 80%를 미국에서 생산할 계획”이라고 밝혔다. 삼성SDI도 내년 말까지 미국에 약 30GWh 규모 LFP 배터리 생산시설을 확보할 계획이다.

배터리 3사는 내년 정부 ESS 사업 2차 입찰에도 주목하고 있다. 정부는 11차 전력수급기본계획에 따라 2038년까지 ‘40조원’ 규모의 20GWh ESS를 설치할 예정으로, 내년 1월까지 1조원(540MW) 규모의 2차 입찰을 진행한다. 업계에서는 1차 입찰 당시 삼성SDI가 NCA 배터리로 전체 물량의 80%를 따냈지만, 2차 입찰에서는 안정성 관련 항목이 강화돼 LFP 배터리가 우위를 점할 것이란 전망도 나온다.

박형우 SK증권 연구원은 “내년 시장의 핵심은 중국과의 경쟁 속에서 전기차 둔화를 버티고 ESS와 AI라는 신규 모멘텀을 수익으로 연결할 수 있는 기업이 누구인가”라며 “장기적으로는 ESS용 배터리 시장이 전기차 중심의 운송용 배터리보다 더 큰 잠재력을 가질 수 있다”고 분석했다.