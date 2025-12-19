더불어민주당 경주시지역위원회 규탄 기자회견 열어

[헤럴드경제(경주)=김병진 기자]경북 경주시가 12·3 비상계엄 관련해 내란·외환 의혹으로 기소된 인물들을 포함해 다수의 인물에게 명예시민증을 주려던 안건이 시의회에서 통과돼 논란이 일고 있다.

18일 경주시의회에 따르면 이날 경주시의회는 294회 시의회 3차 본회의를 열어 경주시 명예시민증 수여 동의안을 원안대로 의결했다.

이에 따라 경주시는 2025 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 성공 개최 공로로 개최도시 선정위원 등 21명, 부산·대구·울산·경북·경남 국회의원 49명 등 모두 70명에게 명예시민증을 수여할 예정이다.

이와 관련, 더불어민주당 경주시지역위원회는 논평과 기자회견을 통해 경주시와 경주시의회를 강력히 규탄했다.

더불어민주당 경주시지역위원회 관계자는 “내란은 공과를 나눠 평가할 수 있는 사안이 아니며 ‘APEC 개최도시 선정 공로와 혐의는 별개’라는 경주시의 해명은 불법 계엄 이전에 멈춰 선 위험한 인식”이라며 ”이를 견제해야 할 시의회마저 내란의 무게를 외면한 채 동의한 것은 헌법 수호 기관으로서의 책무를 스스로 저버린 행위”라고 비난했다.