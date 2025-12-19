로마 시의원 “유료화 논의 중” 입장료는 2유로 수준…관광객만 올상반기에만 530만명 방문

[헤럴드경제=이원율 기자]이탈리아 로마시가 다음 달부터 ‘명물’ 트레비 분수 관광객에게 입장료를 받는 방안을 검토하고 있다.

입장료는 2유로(약 3500원) 수준이며, 로마에 거주하지 않는 관광객에게만 부과하는 식이다.

17일(현지시간) 이탈리아 일간 코리에레 델라 세라에 따르면 알레산드로 오노라토 로마 관광 담당 시의원은 이날 라디오 방송에서 “로마시와 트레비 분수 관광을 유료화하는 안을 논의하고 있다”며 이같이 밝혔다.

코리에레 델라 세라는 유료화는 이르면 다음 달 중순부터 이뤄질 수 있다고 전망했다.

오노라토 시의원은 “트레비 분수 계단에 가기 위해 돈을 내는 건 합리적”이라며 “트레비 분수가 미국이나 다른 유럽에 있었으면 입장료로 50유로는 받았을 것”이라고 설명했다.

현재 검토하는 입장료 2유로는 ‘최소’ 수준으로, 시범 운영 뒤 조정될 수 있다고도 했다.

로마시는 내부 논의 뒤 크리스마스 전에 트레비 분수 입장료 부과 여부 등을 결정할 것으로 전해졌다.

트레비 분수 관광객은 올 상반기에만 530만명에 이른다.

인근 판테온 신전의 지난해 한 해 방문객 수(약 400만명)를 웃도는 숫자다.

로마시 추산에 따르면 트레비 분수를 유료화하면 예상 수입은 2000만 유로(약 346억원) 정도다.

“돈 목적 아닌 군중 통제 위해”

트레비 분수 유료화 논의는 지난해부터 본격적으로 이뤄졌다.

로마 당국은 올해 가톨릭 희년에 앞서 전세계에서 순례자와 관광객이 크게 늘 것으로 전망, 관람객 통제를 위한 유료화 검토에 나섰다.

희년이란 가톨릭교회에서 신자에게 특별한 영적 은혜를 베푸는 성스러운 해를 의미한다.

당시에도 오노라토 시의원은 현지 매체와의 인터뷰에서 “트레비 분수를 로마 시민에게는 무료 개방하고, 관광객 등에게는 1~2유로의 상징적 돈을 걷는 방안을 검토하고 있다”고 했다.

그는 “트레비 분수 유료화를 검토하는 이유는 돈을 벌기 위해서가 아니다”라며 “몰려드는 군중을 통제하기 위해서”라고 했다.

로마 당국은 희년을 맞아 전세계에서 약 3200만명의 순례자와 관광객이 로마를 방문할 것으로 예상한 바 있다.

트레비 분수는 1762년에 완성됐다.

이는 후기 바로크 양식의 걸작으로 거론되는 로마의 명소다. 세 갈래 길이 만나는 곳이 있다고 해 ‘트레비’라는 이름이 붙었다.

이곳에선 ‘분수를 등지고 서서 오른손으로 동전을 왼쪽 어깨 너머로 던지면 로마로 돌아올 수 있다’는 속설이 있다. 이에 따라 전 세계인들이 분수에 동전을 던지는 모습도 쉽게 볼 수 있다.

배우 오드리 헵번이 1953년 영화 ‘로마의 휴일’에서 이 트레비 분수에 동전을 던지는 장면도 유명하다.