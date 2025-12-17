[헤럴드경제(고령)=김병진 기자]고령문화관광재단과 GKL사회공헌재단과은 지난 16일 문화·관광 공익사업 협력을 위해‘GKL 관광 얼라이언스 업무협약’을 체결했다.

고령문화관광재단은 경북권에서 유일하게‘2025 GKL관광 얼라이언스’참여 기관으로 선정됐다.

따라서 GKL사회공헌재단을 비롯해 제주관광공사, 여주세종문화관광재단, 전주관광재단, 동해문화관광재단, 삼척관광문화재단, 밀양문화관광재단, 남해관광문화재단 등과 손을 맞잡았다.

GKL사회공헌재단은 2014년 설립 이후 관광을 기반으로 국내·외 소외계층의 삶의 질 향상과 사회 공익 증진을 목표로 활동해 왔으며 관광 취약계층 여행 기회 제공, 관광 산업의 고도화 지원 등에 중점을 두고 있다.

고령문화관광재단은 이번 GKL 관광 얼라이언스 참여를 바탕으로 지역 중심의 문화·관광 공익사업 운영, 공동 홍보, 지역 네트워크 연결, 매칭 사업 추진 등 다양한 분야에서 협력을 확대해 나갈 계획이다.

고령문화관광재단 관계자는 “이번 협약을 통해 대가야 고도(古都) 고령의 문화 ·관광 자원을 전국으로 알리고 지역 주민과 관광 취약계층이 함께 혜택을 누릴 수 있는 공익사업을 적극 추진하겠다”며 “앞으로도 지역 문화·관광 발전을 위해 다양한 기관과 협력 쳬계를 강화하겠다”고 말했다.