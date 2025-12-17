[헤럴드경제(성주)=김병진 기자]경북 성주군은 경북도 2025년도 경북도 주택행정종합평가에서 최우수상을 수상했다고 17일 밝혔다.

이번 평가는 △주택건설 △주택관리 △주거환경개선사업 △수범사례 등 11개 지표를 중심으로 주택정책의 추진 성과와 행정의 공정성‧전문성‧실효성을 종합적으로 평가하는 제도다.

성주군은 투명하고 합리적인 건축행정 운영, 주택건설 및 관리, 주거환경개선사업 추진, 군민의 삶의 질 향상을 위한 조례개정 등을 지속적으로 추진해왔으며 민원인의 불편을 최소화하기 위한 행정 서비스 개선에 힘쓰며 신뢰받는 건축행정을 구현해 왔다는 점이 높은 평가로 이어졌다.

이러한 노력의 결과로 성주군은 지난 2022년 국토교통부 장관상 2023년 경북지사상에 이어 올해 최우수상까지 수상하는 성과를 거뒀다.

성주군 관계자는 “앞으로도 군민의 주거 안정을 최우선 가치로 삼아 투명하고 공정한 건축행정을 지속적으로 추진하고 군민이 공감하고 신뢰할 수 있는 건축문화 조성에 최선을 다하겠다”고 말했다.