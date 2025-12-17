지난 10월부터 ‘온라인정책방 특별공모’ 실시… 총 89건 제안 중 우수제안 7건 발표 ‘인공지능 단속카메라 설치’ 등 주민 체감도 높은 창의적 정책 대거 발굴

[헤럴드경제=박종일 선임기자]광진구(구청장 김경호)가 구민의 참신한 아이디어를 정책에 반영하기 위해 실시한 ‘온라인정책방 특별공모’의 우수 정책 제안 선정 결과를 발표했다.

이번 특별공모는 민선 8기 핵심 가치인 ‘소통’을 실천, 주민들이 일상에서 느끼는 불편함을 스마트한 기술과 창의적인 시각으로 해결하기 위해 마련됐다.

지난 10월 한 달간 ▲우리가 함께 만드는 걷고 싶은 광진 ▲인공지능과 함께 만드는 더 똑똑한 광진 등 두 가지 주제로 진행, 총 89건의 다양한 제안이 접수됐다.

구는 1차 심사와 2차 심사를 거쳐 수상자를 선정, 실현 가능성·창의성·효율성 등을 종합적으로 평가해 총 7명(은상 1, 동상 2, 장려 2, 노력 2)이 수상의 영예를 안았다.

가장 높은 점수를 받은 은상에는 ‘보행자의 안전한 보도 확보를 위한 인공지능 단속 카메라 설치’ 제안이 선정됐다. 기존의 불법 주정차 단속 시스템을 응용, 인도를 무단 점유하고 있는 홍보 배너, 적치물, 무단 방치 자전거 등을 인공지능 카메라가 자동으로 감지하고 단속하도록 하는 내용이다.

동상으로 선정된 2개의 제안도 눈길을 끈다. ‘걷고 싶은 건대입구역 만들기’는 자전거 보관대 재정비와 스마트 휴식공간 조성을 통해 쾌적한 보행로를 만드는 것이 핵심이다. ‘중곡역 주변 환경 개선’ 제안은 발광 다이오드(LED) 스마트등 설치를 통한 조도 개선과 더불어 학교 주변 유흥업소에 대한 엄격한 단속 및 인허가 관리를 제안해 학생들의 안전한 통학로 확보를 강조했다.

이 밖에도 실생활과 밀접한 다양한 아이디어들이 선정됐다. 우수제안으로는 ▲자양동 맞춤형 보행환경 개선 ▲야간 보행자를 위한 횡단보도 안전보행 발광 다이오드(LED) 시스템 ▲차량 통행 빈도가 적은 횡단보도 교통신호 통제 ▲전광판 보행 혼잡 정보 제공 등이 포함됐다.

광진구는 특별공모 외에도 구청 누리집 내 ‘온라인정책방’을 통해 상시 제안을 신청받고 있다. 올해에만 총 133건의 일반 제안이 접수되는 등 구정 발전을 위한 주민들의 참여가 이어지고 있다.

김경호 광진구청장은 “이번 공모를 통해 구정에 대한 주민들의 깊은 관심과 애정을 다시 한번 확인했다”며 “제안해주신 소중한 의견들로 현장에서 겪는 불편을 해소하고, 주민들이 체감할 수 있는 실질적인 정책을 만들어가는 데 최선을 다하겠다”고 밝혔다.