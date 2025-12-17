“첫 타운홀 미팅서 제기됐던 현안…모범사례로 전국 확산 기대”

[헤럴드경제=김영철 기자] 이재명 대통령은 17일 광주 군·민간 공항의 무안 통합 이전 문제가 관계 당사자 간 합의로 타결된 것과 관련해 “중앙정부와 지방정부가 칸막이를 허물고 지역의 목소리를 존중하며 함께 해법을 찾아낸 뜻깊은 성과”라고 의미를 부여했다.

이 대통령은 이날 페이스북에 “대화와 연대로 마침내 합의를 이뤄냈다”며 이같이 밝혔다.

이 대통령은 “기획재정부, 국방부, 국토교통부와 광주광역시, 전라남도, 무안군의 6자 협의체는 대화와 신뢰를 토대로 오랜 난제를 풀어냈다”며 “국민주권정부 출범 후 첫 번째 타운홀 미팅에서 제기된 현안이었기에 오늘의 합의는 더욱 각별한 의미”라고 설명했다.

이어 “이번 합의는 지역사회를 갈라놓았던 갈등을 대립이 아닌 협력으로, 충돌이 아닌 상생으로 전환한 모범 사례가 될 것”이라며 “이번 경험이 전국으로 확산해 대한민국 균형발전의 새로운 계기가 되길 기대한다”고 했다.

아울러 “언제나 해답은 현장에 있다는 믿음으로, 앞으로도 국민의 생생한 목소리에 귀 기울이겠다”며 “오늘의 성과를 밑거름 삼아 진정한 국민주권정부의 길을 흔들림 없이 걸어가겠다”고 다짐을 전했다.