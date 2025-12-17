김건희 여사. [연합]
[헤럴드경제=김영철 기자] 통일교 현안 청탁과 금품·정치자금 수수로 엮인 김건희 여사와 윤영호 전 통일교 세계본부장, 국민의힘 권성동 의원이 내년 1월 28일 나란히 1심 선고를 받는다.


