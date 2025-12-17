[헤럴드경제(부산)=이주현 기자] 기장군은 농어업의 공익적 가치 증진과 농어업인 소득 안정을 위해 ‘2025년 농어업인 공익수당’을 올해 처음으로 지급한다고 17일 밝혔다.

이번 농어업인 공익수당은 지역 농업인 2000여명과 어업인 270여명을 대상으로 하며, 1인당 연 60만원이 지급된다.

농어업인 공익수당은 농어촌 식량안보 유지와 환경 보전, 농어촌 공동체 유지 등 공익적 기능을 수행하고 있음에도 불구하고 상대적으로 낮은 소득 구조에 놓인 농어업인을 지원하기 위한 제도이다.

군은 농어업인의 안정적인 영농·영어 활동을 지원하기 위해 ‘기장군 농어업인수당 지급 조례’를 제정하고, 어려운 재정환경 속에서도 관련 예산을 우선적으로 확보했다. 현재 지역 농어업인을 대상으로 신청 절차를 마쳤으며 이후 지급 요건을 충족한 기본형공익직불금 지급대상 농어업인에게 이달중 지급할 예정이다.

정종복 기장군수는 “농어업의 공익적 가치를 인정하고, 농어업인이 안정적으로 영농·영어에 전념할 수 있도록 공익수당을 지급하게 됐다”며 “앞으로도 농어업인 지원을 위한 재정적·제도적 노력을 지속해 나가겠다”고 말했다.