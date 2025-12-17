최대 5조원대 빅딜 성사 두산, 세계 3위 웨이퍼 제조사 인수로 반도체 육성 박차 양측 본협상 착수…SK그룹 리밸런싱 상황 등 변수될 수도

[헤럴드경제=서경원 기자] 두산이 세계 3위 반도체 웨이퍼 제조사 SK실트론을 인수한다. 이를 두고 두산이 에너지·기계 사업에 이어 첨단 반도체를 주축으로 한 근본적인 그룹 체질 개선을 본격화하는 것이라는 분석이다.

SK㈜는 17일 SK실트론 지분 매각을 위해 ㈜두산을 우선협상대상자로 선정해 통보했다고 공시했다.

또한 “세부적인 사항은 우선협상대상자와의 협의를 통해 결정할 예정으로, 추후 관련 사항이 확정되는 시점 또는 3개월 이내에 재공시하겠다”고 설명했다.

SK실트론은 반도체 칩의 핵심 기초소재인 반도체용 웨이퍼를 생산하는 국내 유일 전문기업이다. 12인치 웨이퍼 기준 세계 시장 점유율 3위다.

매각 대상은 SK가 보유한 SK실트론 지분 70.6%로 알려졌다.

전체 회사 가치가 5조원 수준이라는 평가를 고려하면 이번 인수 규모는 3조∼4조원대일 것이라는 추산이 나온다.

최태원 SK그룹 회장이 보유한 나머지 SK실트론 지분 29.4%를 이번에 함께 매각할지는 확인되지 않았다.

최근 두산그룹은 반도체 테스트 기업 두산테스나와 자회사 엔지온을 인수하는 등 반도체 소재 장비 사업을 육성하며 사업 재편을 추진 중이다.

이번에 SK실트론을 인수할 경우 반도체 사업 분야 경쟁력은 크게 강화될 것으로 전망된다.

이를 위해 경북 구미 소재 SK실트론 본사와 공장에 대한 실사에 나서는 등 적극적인 행보를 보이고 있다.

SK그룹은 올해 초부터 사업 재편의 일환으로 SK실트론의 매각을 추진해 왔다.

지난 6월에는 국내외 사모펀드를 포함해 5∼6곳이 SK실트론 인수를 위한 예비실사를 진행 중인 것으로 알려졌다.

이에 따라 이르면 올해 3분기 최종 인수가 마무리될 것이라는 전망이 나왔으나 매각 조건을 두고 이견을 좁히지 못해 협상이 지연됐다.

이후 두산이 지난 10월 SK실트론 인수 여부를 검토 중이라고 밝히면서 협상이 새로운 국면을 맞았다.

양측은 이번 우선협상대상자 선정을 계기로 최종 인수 계약을 위한 협상에 착수할 예정이다.

다만 일각에서는 SK그룹의 사업 재편이 상당 부분 진척을 보이고 있고, 최태원 회장은 이혼소송에서 재산분할액이 줄어들 것으로 예상되는 점을 감안하면 SK실트론 매각 필요성이 작아질 수 있다는 분석도 나온다.