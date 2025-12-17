최근 주택 시장에서는 단지 규모에 따른 가치 차별화가 다시 부각되고 있다. 특히 단일 단지를 넘어 브랜드타운 형태로 조성되는 대단지가 생활 편의성은 물론, 환금성 측면에서도 상대적으로 경쟁력이 높다는 평가가 이어지고 있다.

대단지 아파트는 ‘규모의 경제’ 효과를 통해 단지 운영 비용을 낮출 수 있는 구조를 갖는다. 관리 인력, 공용 설비 유지비, 커뮤니티 운영 비용 등이 세대 수에 분산되면서 세대당 관리비 부담이 상대적으로 완만해지는 것이다. 여기에 단지 내 생활·편의 시설이 함께 조성되는 경우가 많아, 외부 시설 이용에 따른 추가 지출을 줄일 수 있다는 점도 실거주자들에게는 중요한 요소로 꼽힌다.

이와 함께 브랜드타운이 가지는 또 하나의 강점으로는 환금성이 거론된다. 시장 변동성이 커질수록 거래가 이뤄지는 단지는 자연스럽게 한정되는데, 이때 세대 수가 많고 인지도가 형성된 대단지 브랜드타운은 매매·전세 수요가 꾸준히 유지되는 경향을 보인다는 분석이다. 실제로 부동산 시장에서는 동일 생활권 내에서도 소규모 단지보다 대단지가 상대적으로 거래 공백이 짧고, 수요층이 두텁다는 평가가 반복돼 왔다.

수원 북부권 이목지구에 조성 중인 ‘수원 이목 디에트르’ 브랜드타운 역시 이러한 관점에서 주목받고 있다. 대방건설이 시공하는 이 ‘디에트르 더 리체’는 1차 768세대와 2차 1,744세대를 합쳐 총 2,512세대 규모로 조성된다. 북수원권에서도 손꼽히는 대단지로, 단지 하나가 아닌 하나의 주거 권역으로 기능할 수 있는 스케일을 갖췄다는 평가다.

현재 분양 중인 2차 단지는 약 12%대의 낮은 건폐율과 함께 실내 수영장, 사우나, 피트니스센터, 골프연습장, 북카페 등 대단지에 걸맞은 커뮤니티 시설을 갖추도록 설계됐다. 단지 내에서 다양한 생활 기능을 해결할 수 있어 실거주 시 체감 생활비 절감 효과도 기대된다는 평가다.

부동산 업계 관계자는 “시장 불확실성이 커질수록 단지 규모와 인지도 등이 환금성을 좌우하는 요소로 작용한다”고 강조했다. ‘수원 이목 디에트르 더 리체 Ⅱ’가 속한 이목지구는 북수원IC를 통한 광역 접근성과 기존 생활 인프라를 함께 갖춘 지역으로, 브랜드타운 조성을 통해 주거 완성도가 한층 높아질 것으로 전망된다.

한편 해당 단지는 1차 계약금 1,000만 원, 총 계약금 5% 조건으로 자금 부담을 낮췄으며, 입주 전 전매도 가능해 합리적 계약조건을 갖췄다. 특히 계약 이후 분양가 할인 또는 옵션 무상제공 등의 계약조건 변경사항이 발생할 경우, 기존계약자에도 변경된 조건을 소급 적용하는 ‘계약안심 보장제’도 한시적으로 시행하고 있다. 이는 초기 계약자가 안심하고 선호도 높은 층을 선점할 수 있도록 하겠다는 의도로 파악된다.

대방건설이 시공하는 해당 단지의 견본주택은 수원역 인근인 수원시 권선구 서둔동 일대에 운영 중이다.