글로벌 수준 컴플라이언스 경영 체계 ‘공인’

[헤럴드경제=홍승희 기자] 포스코이앤씨가 윤리준법경영인증원으로부터 국제 공인 규범준수경영시스템(ISO 37301) 인증을 획득했다고 17일 밝혔다.

ISO 37301은 조직이 법령과 윤리, 내부규정 등 다양한 준수 의무를 체계적으로 관리하고, 리스크를 예방·통제하는 경영시스템을 갖추었는지를 검증하는 국제표준이다.

최근 ESG(환경·사회·지배구조) 확산과 규제 강화로 기업들이 윤리경영·부패방지 등 개별 인증을 확대하는 가운데, ISO 37301은 이러한 단일 인증을 통합해 조직 전체의 준법경영 역량을 평가하는 상위 수준의 기준으로 꼽힌다.

포스코이앤씨는 2003년 건설업계 최초로 공정거래 자율준수프로그램(CP) 제도를 도입한 이후, 협력사와의 공정거래 문화 확산과 내부통제 강화를 지속해왔다.

그 결과 2023년과 2024년 공정거래위원회 주관 CP 평가에서 업계 최초로 최고등급 AAA(최우수)를 2년 연속 획득하며, 공정거래 분야에서의 준법경영 체계와 실행력을 공식적으로 인정받았다.

이번에 획득한 ISO 37301 인증은 이러한 CP 운영 기반을 한 단계 확장한 개념으로, 공정거래에 국한된 준법관리 범위를 넘어 부패방지, 인권, 환경, 공급망 등 기업 전 영역의 리스크를 통합 관리하는 전사적 컴플라이언스 시스템이다.

20여 년간 축적한 CP 운영 경험과 성과에 더해 경영 의사결정·성과관리·리스크 통제까지 포괄하는 체계로 발전시켜, 포스코이앤씨의 준법경영이 전사 경영 시스템으로 진화했음을 보여준다.

포스코이앤씨 관계자는“이번 인증 획득으로 포스코이앤씨의 컴플라이언스 경영 시스템이 글로벌 스탠다드에 부합함을 공식적으로 인정받게 되어 의미가 크다”며 “단순한 규제 준수를 넘어, 선제적이고 체계적인 준법경영을 더욱 강화하여 모든 이해관계자로부터 신뢰받는 글로벌 기업으로 도약해 나갈 계획”이라고 말했다.