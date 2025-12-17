“농식품 산업 투자 촉진 및 융복합 산업 육성”

[헤럴드경제=양영경 기자] 우리나라 농업과 연관 산업을 포함한 부가가치가 2023년 기준 211조원, 전체 산업의 8.9% 수준으로 추산됐다.

농림축산식품부는 17일 한국은행이 공표한 2023년 산업연관표를 기반으로 쌀·채소·과일·축산 등 1차 생산물 외에도 농산물 가공·포장·유통 등 연관 산업과 스마트농업, 반려동물 산업 등 신산업을 포함해 이런 결과를 도출했다고 밝혔다.

농업은 농축산 원물 생산 단계에서 끝나는 것이 아니라 유통, 가공, 외식, 식품산업으로 부가가치가 이어진다. 최근에는 스마트농업, 수직농장, 반려동물산업과 비료, 농약, 농기계 등 전후방 산업에서도 부가가치를 창출하고 있다고 농식품부는 설명했다.

세부적으로 보면 음식점·주점업이 66조7000억원으로 가장 큰 규모를 차지했다. 이어 농산물 도소매업(42조4000억원), 농식품 및 관련 가공품 제조업(40조1000억원), 농작물 생산 및 축산업(28조3000억원) 등이 뒤를 이었다.

김정주 농식품부 정책기획관은 “농식품산업 부가가치 통계 보완과 함께 ‘농업·농촌 및 식품산업발전 기본법’의 정의에 ‘농산업’을 추가하는 방향으로 법도 개정·시행될 예정”이라며 “농식품산업이 국가 전체에서 차지하는 경제적 기여를 토대로 관련 산업의 투자 촉진과 융복합 산업 육성 등 정책 지원을 강화해 나갈 것”이라고 말했다.