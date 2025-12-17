헬스케어 AI 전문기업 넥스브이가 장애인 노동자의 산업재해 위험을 실시간으로 감지하는 AI 안전기술 개발에 나선다. 넥스브이는 과학기술정보통신부·NIPA가 추진하는 공공 AX 프로젝트 근로감독 과제로 선정돼 장애인 노동자 대상 스마트 안전관리 시스템을 구축한다고 밝혔다.

장애인 노동자들은 돌발적인 낙상이나 자세 불균형 같은 위험 상황에 취약함에도, 기존 안전관리 방식은 수동 점검이나 사후 보고 중심이라 즉각 대응이 어려웠다. 넥스브이는 이러한 구조적 문제를 해결하기 위해 스마트워치 기반 실시간 감지 기술을 도입한다.

솔루션은 노동자의 위치 정보(GPS·층수), 심박수 변화, 가속도 및 기울임 데이터를 실시간으로 수집한다. 서버는 AI 모델을 통해 이 데이터를 분석하고, 평소와 다른 비정상 움직임이 포착되면 즉시 관리자에게 알림을 보낸다. 이와 같은 방식은 위험이 발생한 ‘후’가 아니라, 위험이 ‘발생하기 직전’ 징후를 식별할 수 있다는 점에서 큰 의의가 있다.

윤현지 대표는 “AI 안전 기술은 취약 노동 계층의 안전을 지키기 위한 새로운 접근”이라며 “이번 과제를 통해 장애인 노동자의 작업환경을 실질적으로 개선할 수 있는 기반을 만들겠다”고 강조했다.

프로젝트의 주요 목표는 △장애 특성을 고려한 정교한 데이터모델 구축 △현장 사용성을 고려한 UI/UX 설계 △시범 운영을 통한 기술 검증이다. 넥스브이는 내년 상반기 개발을 마치고, 여름부터 장애인 근로시설 중심으로 파일럿 운영을 진행할 계획이다.

전문가들은 AI와 웨어러블 기반 감지 기술이 산업안전 분야의 새로운 표준이 될 것으로 보고 있다. 특히 장애인 노동자를 위한 안전망 구축은 사회적 가치가 크고, 장기적으로는 일반 노동자 안전관리 분야로도 확산될 가능성이 높다.

넥스브이는 이번 기술을 기반으로 다양한 산업 환경에서 위험을 예측하는 스마트 안전 플랫폼으로 확장한다는 계획을 밝혔다.