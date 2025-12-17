2003년부터 누적 6억8500만원 지원

[헤럴드경제=박연수 기자] 오비맥주는 ‘카스’와 ‘한맥’ 생산공장이 있는 광주광역시에 ‘빛고을 장학금’ 1500만원을 기탁했다고 17일 밝혔다.

이날 광주시청에서 열린 장학금 기탁식에는 양우천 오비맥주 광주공장장과 이윤섭 호남권역 본부장, 김태호 광주 지점장, 김영문 광주시 문화경제부시장, 김기숙 교육청년국장, 김희석 교육지원정책과장 등이 참석했다.

장학금은 올해 두 번째 지원이다. 오비맥주는 지난 6월 상반기 장학금으로 1500만원을 기탁했다. 전달된 장학금은 광주 지역 취약계층 가정 학생들의 안정적인 생활과 학업 지속을 돕기 위한 교육비로 활용된다.

오비맥주는 2003년부터 23년간 매년 광주시에 장학금을 기탁했다. 현재까지 누적 기탁액은 총 6억 8500만원에 달한다.

오비맥주 양우천 광주공장장은 “광주시의 일원으로서 지역 청소년들이 마음껏 꿈을 펼쳐 나갈 수 있도록 지속적인 지원을 이어가겠다”고 말했다.