서울특별시병원회-동아ST 공동 제정, 효율적인 병원경영으로 모범이 되는 CEO로 선정 연구 중심병원 도약에 중추 역할, 美 뉴스위크지 세계 100대병원 진입 성과 인정받아

[헤럴드경제=김태열 건강의학 선임기자] 연세대 강남세브란스병원 구성욱 병원장(사진)이 지난 16일, 롯데호텔서울 36층 벨뷰룸에서 열린 ‘제5회 동아병원경영대상’ 시상식에서 CEO 부문 대상을 받았다.

서울특별시병원회(회장 고도일)과 동아ST(대표 정재훈)가 공동으로 제정한 동아병원경영대상은 국민 보건 향상 노력과 함께 효율적인 병원경영으로 모범이 되는 병원 CEO를 발굴해 널리 알리고 있다.

[사진 설명] 시상식 기념 촬영. 좌로부터 고도일 회장, 구성욱 병원장, 정재훈 대표.

구성욱 병원장은 소속 교수들 연구 역량 강화를 위해 혁신적인 의료 기술을 적극적으로 발굴하고, 연구지원 시스템을 혁신하여 강남세브란스병원이 연구 중심병원으로 도약함에 중추적인 역할을 했다. 또한, 취임 이후 미국 뉴스위크지가 선정한 World Best Hospital 순위에서 세계 100대 병원에 진입하는 등 병원 위상을 크게 높였다.

구성욱 병원장은 “병원장 개인 자격이 아닌, 어려운 시기를 한마음으로 함께 이겨낸 강남세브란스병원 모든 교직원을 대표해 받는 상이라 더욱 기쁘다. 강남세브란스병원이 대학병원으로서 맡겨진 사명을 더욱 충실히 수행해갈 수 있도록 더욱 노력하겠다”고 말했다.