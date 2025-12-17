H&Q에쿼티파트너스와 지분매각 MOU 체결 빠른 성장세 덕 투자금 배 이상 차익 전망

[헤럴드경제=강승연 기자] 한화그룹 3남 김동선 한화갤러리아·한화호텔앤드리조트 부사장이 주도해 국내에 들여온 미국 버거 브랜드 ‘파이브가이즈’가 2년여 만에 사모펀드(PEF)에 매각된다.

한화갤러리아는 17일 에이치앤큐에쿼티파트너스와 지분 매각 관련 양해각서(MOU)를 체결했다고 공시했다. 향후 양측은 남아있는 본실사 과정을 거쳐 본계약을 체결할 예정이다.

이번 매각은 한화갤러리아가 지난 7월 파이브가이즈를 운영하는 자회사 에프지코리아 지분 매각을 위한 티저레터(투자안내문)를 배포한 지 5개월 만에 성사됐다.

매각 금액이 아직 확정되지 않았지만 한화갤러리아는 투자금(약 200억원)의 2배 이상 차익을 남길 것으로 업계는 보고 있다.

파이브가이즈는 김승연 한화 회장의 3남 김동선 부사장이 지난 2023년 6월 국내에 론칭한 브랜드다. 김 부사장의 신사업 1호로 주목 받았다.

미국 프리미엄 버거에 대한 관심에 힘입어 빠른 성장세를 보였다. 지난해 매출은 465억원으로 전년 대비 365% 증가했고 영업이익은 34억원으로 흑자 전환했다.

업계 관계자는 “F&B(식음) 브랜드 매물이 시장에 많이 쌓여있는 상황에서 5개월 만에 빠르게 매각에 성사됐다”며 “김동선 부사장이 성공적으로 매각을 마무리하며 성과를 내게 됐다”고 평가했다.

이와 관련해 한화갤러리아 관계자는 “티저레터 배포 후 다수의 기업 및 투자자들이 큰 관심을 보여줬으나, 한국 파이브가이즈의 성과와 미래 성장 가능성을 높이 평가하며 적극적인 사업 의지를 보인 에이치앤큐를 우선협상대상자로 선정하게 됐다”면서 “구체적인 내용은 실사 등 본격적인 절차를 진행하면서 협의해 나갈 것”이라고 말했다.