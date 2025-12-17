[헤럴드경제(성남)=박정규 기자]가천대(총장 이길여) 식품영양학과 이해정 교수가 총괄책임자로 참여하고 있는 한국형 정밀영양 컨소시엄(KPNC)이 국가통합바이오빅데이터구축사업단(BIKO)과 손잡고 정밀의료 고도화와 개인 맞춤형 건강관리 생태계 조성에 나선다.

양 기관은 지난 16일 정밀의료 및 정밀영양 분야 협력 강화를 위한 업무협약(MOU)을 체결하고 임상·유전체 기반 바이오 빅데이터와 식이, 마이크로바이옴, 생활습관 정보를 연계·활용할 수 있는 협력 기반을 마련했다.

국가통합바이오빅데이터구축사업단은 현재 100만 명 규모의 임상·유전체 데이터를 구축 중이며, 한국형 정밀영양 컨소시엄은 개인별 식이·마이크로바이옴·생활습관 데이터를 내년부터 본격적으로 확보할 예정이다. 양 기관은 향후 데이터 연계와 공동 분석 방안을 모색해, 정밀의료와 정밀영양 연구의 범위를 한층 확장할 계획이다.

이번 협약을 통해 임상·유전체·식이·마이크로바이옴을 아우르는 통합 분석이 가능해지면 개인별 질병 위험 평가, 만성질환 예방 전략 수립, 맞춤형 영양 처방 개발 등 실질적인 연구와 서비스 개발이 보다 체계적으로 추진될 것으로 기대된다. 그동안 기관별로 분산돼 있던 의료·생활 기반 데이터가 연계되면서 정밀 건강관리 모델의 신뢰성과 활용도 또한 높아질 전망이다.

한국형 정밀영양 컨소시엄 총괄책임자인 이해정 교수는 “이번 협약은 국가 사업에서 생산되는 방대한 데이터를 연계 활용할 수 있는 기반을 구축하는 과정”이라며 “정밀영양 연구의 실효성을 높이고, 한국인을 위한 맞춤형 건강관리 모델을 구체화하는 데 중요한 전환점이 될 것”이라고 밝혔다.

가천대학교가 주관연구기관으로 참여하는 한국형 정밀영양 컨소시엄은 식품의약품안전처 지원을 받아 2029년까지 5년간 총 100억 원 규모로 추진되는 국가 연구사업이다. 식이, 유전체, 마이크로바이옴, 대사체, 라이프로그 등이 연계된 정밀영양 빅데이터 구축을 통해 취약계층을 포함한 한국인 맞춤형 정밀영양 관리 모델 개발을 목표로 하고 있다.