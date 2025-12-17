원주 미래고등학교에서 고교생 370여명 대상

[헤럴드경제=박준환 기자]강원특별자치도(도지사 김진태)가 17일, 원주 미래고등학교에서 고교생 370여명을 대상으로 ‘찾아가는 강원특별자치도 특별강연’을 진행했다.

이번 강연은 지난 12월 4일(목) 강릉 중앙고등학교에 이어 두번째로, 김진태 지사가 직접 강연자로 나서 미래세대와 눈높이를 맞추며 소통하기 위해 추진했다.

김 지사는 이날 강연에서 어린 시절 경험을 소재로 학생들의 꿈과 희망을 응원하고 강원특별자치도의 출범 의미와 변화, 미래산업 육성을 통해 열리는 새로운 기회에 대해 설명했다.

이어 학생들의 장기자랑과 자유로운 소통의 시간을 가지며 현장의 분위기를 한층 더 끌어올렸다.

김진태 지사는 강연에서 “2023년 강원도는 강원특별자치도로 원주공고는 원주 미래고로 명칭을 변경하며 새로운 출발을 시작했다”며, “여러분 각자의 꿈과 도전이 강원특별자치도가 열어가는 새로운 기회와 만나 더 큰 미래로 이어지길 바란다”고 역설했다.