“지역사회 안에서 의료서비스 안정적으로 제공받을 수 있도록 하겠다”

[헤럴드경제=박준환 기자]연천군(군수 김덕현)이 보건복지부 주관 의료급여사업 평가에서 2023년, 2024년에 이어 2025년에도 ‘의료급여사업 우수기관’으로 3년 연속 선정됐다.

보건복지부는 전국 지자체를 대상으로 수급권자 의료 이용 실적, 의료급여 사례관리, 재가 의료급여 사업 운영 등 5개 분야 11개 지표를 종합적으로 평가해 우수 지자체 18개 기관을 선정했다.

의료급여사업은 생활을 유지할 능력이 없거나 어려운 국민에게 발생하는 질병, 부상, 출산 등에 대해 진찰·검사·치료 등 의료서비스를 제공하는 국가 사업이다.

연천군은 2024년 7월부터 전국적으로 확대된 ‘재가 의료급여’ 사업을 적극 추진했으며, 특히 의료급여 과다이용자 사례관리를 집중적으로 실시하고, 「지역사회와 함께하는 다함께 동행」 특화사업을 실시하는 등 차별화된 사례관리를 위해 노력하고 있다.

제은석 복지정책과장은 “3년 연속 우수기관 선정에 안주하지 않고, 앞으로도 의료급여 수급권자가 지역사회 안에서 의료서비스를 지속적이고 안정적으로 제공받을 수 있도록 노력하겠다”고 전했다.