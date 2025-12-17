양진석 이사장, ‘소방 공무원들의 헌신에 보답’ 기아오토랜드광주 1000만원 기탁 나눔의 가치

[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 시민의 생명과 안전을 위해 화마와 싸우는 소방 공무원들의 헌신에 보답하고, 그 자녀들의 꿈을 응원하는 따뜻한 나눔의 장이 열렸다.

(재)록수장학회(이사장 양진석)는 지난 16일시, 광주광역시청 3층 비즈니스룸에서 ‘2025년도 록수장학금 수여식’을 성황리에 개최했다.

이번 행사는 어려운 여건 속에서도 묵묵히 소임을 다하는 소방공무원 가족을 격려하고, 자녀들이 지역사회의 핵심 인재로 성장할 수 있는 발판을 마련해주기 위해 기획됐다.

이날 수여식에는 양진석 록수장학회 이사장((주)호원·해피니스CC·광남일보 회장)과 광주소방안전본부 관계자, 장학생으로 선발된 소방공무원 자녀 및 학부모 등 50여명이 참석했다.

올해 장학생으로 선정된 31명의 학생은 평소 우수한 학업 성적은 물론 바른 품성으로 타의 모범이 된 소방가족 자녀들로, 양진석 이사장과 문재웅 기아차 공장장, ㈜코비코 조광철 회장, ㈜순환도로 이영훈 대표이사, ㈜해양에너지 정 회 대표이사 등으로부터 직접 장학증서를 수여 받으며 기쁨을 나눴다.

본 행사에 앞서 진행된 기탁식은 수여식의 의미를 더욱 깊게 만들었다. 기아 오토랜드 광주공장(문재웅 공장장)은 지역 사회공헌 활동의 일환으로 장학금 1,000만 원을 록수장학회에 쾌척했다. 문재웅 공장장은 기탁금을 전달하며 소방공무원 자녀들을 위한 장학 사업에 힘을 보탰다.

양진석 이사장은 격려사를 통해 “우리 사회가 평온한 일상을 누릴 수 있는 것은 가장 위험한 곳으로 제일 먼저 달려가는 소방관들의 숭고한 희생과 사명감이 있기 때문”이라며 “소방관들의 헌신에 보답하는 것은 우리 공동체 모두의 책임이며, 오늘 전달되는 장학금이 자녀들이 꿈을 펼치는 데 작지만 든든한 밑거름이 되길 소망한다”고 전했다.

전국에서 유일한 소방관 후원 민간 장학재단인 (재)록수장학회는 1974년 설립된 이후 반세기 동안 지역 소방공무원 자녀들을 후원해오고 있다. 재단은 앞으로도 장학금 수혜 대상을 지속적으로 발굴하고 지원 규모를 확대하여, 소방가족의 복지 증진과 지역 인재 양성에 매진할 계획이다.