[헤럴드경제=함영훈 기자] 2026년 ‘무장애 관광 연계성 강화’ 사업 대상지에 경기도 수원시가 최종 선정됐다.

이번 공모를 통해 선정된 수원시는 향후 3년간 국비 최대 40억 원을 지원받는다.

17일 한국관광공사에 따르면, 수원시는 지방비를 1:1 매칭해 최대 80억 원의 예산으로 휠체어 탑승이 가능한 교통수단 확충, 민간 시설 접근성 개선, 무장애 관광 정보 통합 제공 등 여행의 모든 과정이 끊김이 없이 이어지는 무장애 관광 권역을 조성해 나갈 예정이다.

열린관광지 조성 사업에는 총 13개 지자체, 30개의 관광지가 선정됐다.

올해 신설된 ‘열린관광지 플러스’(기존에 선정된 열린관광지에 새로운 관광 콘텐츠를 추가한 유형) 유형에는 ▷(경기 수원) 화성행궁 ▷(충북 청주) 청주동물원 ▷(충남 아산) 외암민속마을 ▷(경북 안동) 월영교 ▷(경남 산청) 동의보감촌 등 5개소가 선정됐다.

이들 5곳은 기존의 물리적 시설 개선을 넘어 시·청각 장애인을 위한 특화 해설과 체험 프로그램 고도화 등 소프트웨어 혁신에 주력하게 된다.

한국의 ‘포용 관광’의 위상을 높이는 도시 선정과 함께 지난 16일 제1회 ‘무장애 관광 거버넌스 총회’가 개최됐다.

이번 행사는 대한민국을 ‘누구나 여행하기 좋은 나라’로 만들기 위한 최초의 전국 단위 협력의 장으로, 열린관광지 212개소 담당자와 현장 전문가, 유관기관, 학계 등 200여 명이 참석했다. 공사는 이날 오전 선정 지자체를 대상으로 사업 추진 계획을 공유했다.

춘천시는 의암호 킹카누 무장애 관광 콘텐츠 사례를, 강릉시는 무장애 관광도시 사례를 소개했다.

서영충 한국관광공사 사장직무대행은 “2025년은 열린관광지 사업 10주년을 맞이하는 해이자 전국의 무장애 관광 주체들이 하나로 뭉치는 원년”이라며, “2026년에는 열린여행주간 등 국민이 체감할 수 있는 사업을 대폭 확대하여 대한민국이 누구나 차별 없이 여행할 수 있는 세계적인 포용 관광 국가로 도약하도록 최선을 다하겠다”라고 밝혔다.

한국관광공사는 2026년 무장애 관광 인프라 개선과 관련해 13개 지자체와 업무협약을 체결했다.